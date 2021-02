Do Diário do Grande ABC



Nesta segunda-feira (8), agentes flagraram um caminhão caçamba despejando resto de material sólido e uma retroescavadeira em área proibida na represa Billings, área que faz divisa entre Diadema e São Paulo. O local possuía vegetação nativa e mata atlântica. Não é a primeira vez que a ação criminosa acontece no endereço. O motorista do caminhão e e proprietário do maquinário foram conduzidos ao DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania). O flagra foi resultado de trabalho conjunto entre a Polícia Ambiental, o Ministério Público e a Polícia Civil no enfrentamento do crime organizado nos loteamentos irregulares nas represas Billings e Guarapiranga.