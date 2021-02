07/02/2021 | 13:10



Família reunida! A atriz e ex-bailarina do Faustão, Carol Nakamura, compartilhou uma foto com a família no Instagram no último sábado, dia 6. Na publicação, Carol está com o marido, Guilherme Leonel, os dois filhos, Wallace e Juan, e a nora, Erika Januza. Na legenda, a artista escreveu:

Sabadão em família, do jeito que eu amo!

Erika Januza deixou um comentário na foto:

Que lindeza! Amo todos!

É a primeira vez que a ex-bailarina do Faustão posta uma foto ao lado de Erika, desde que ela começou a namorar com Juan, em 2020.