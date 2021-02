Após noite tensa, Lucas abandona o BBB21

07/02/2021 | 09:11



Na manhã deste domingo, dia 7, Lucas Penteado desistiu de seguir no BBB21 e abandonou a disputa. O anúncio foi feito aos participantes pela produção do programa.

- Vocês agora são 18, lembrem-se do que vieram fazer aqui, disse a produção.

O ator resolveu abandonar a atração ainda durante a Festa Holi Festival. Camilla de Lucas e Sarah tentaram fazer com que ele desistisse da decisão.

Durante a festa, Lucas trocou beijos com Gilberto, que é declaradamente gay. Lucas revelou ser bissexual, no entanto, acabou sendo alvo dos demais confinados, que duvidaram do rapaz, afirmando que ele estava usando Gil para se promover na atração.

Nas redes sociais, o perfil de Lucas pediu mensagens de apoio ao brother:

Salve família! Aqui é adm e independente do que estamos pensamos precisamos formar uma grande corrente do bem, do amor e de acolhimento! Envie sua mensagem aqui para o Lucas ler quando ter acesso as suas redes! Obrigada por tudo.