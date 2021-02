Em jogo marcado por confusão com Kevin Durant, Raptors vencem os Nets na NBA

06/02/2021 | 08:31



No duelo de opostos na NBA entre Brooklyn Nets, que briga pelas primeiras colocações da Conferência Oeste, e o Toronto Raptors, que faz campanha decepcionante, o time canadense levou a melhor em venceu por 123 a 117. O jogo ficou marcado por uma confusão envolvendo Kevin Durant, que havia sido barrado da partida, depois pôde atuar, mas teve de ser retirado de quadra por contra do protocolo de covid-19.

Num confronto equilibrado, os Raptors contaram com o brilho da dupla Kyle Lowry (30 pontos e sete assistências) e Pascal Siakam (33 pontos e 11 rebotes). Juntos, eles anotaram 63 pontos e conduziram a franquia de Toronto ao triunfo.

Os melhores do Brooklyn Nets foram James Harden, com um "double-double" de 17 pontos e 12 assistências, e Kyrie Irving, autor de 15 pontos e cinco assistências. Pesaram no resultado da partida o excesso de erros dos Nets em relação aos Raptors (18 a 10) e também a confusão envolvendo Kevin Durant, que saiu de quadra com 19 minutos jogados.

Por ter tido contato com uma pessoa exposta ao coronavírus, o astro foi preventivamente barrado no começo da partida. Ele iniciou como reserva após 867 jogos consecutivos como titular na carreira. No fim do primeiro quarto, porém, a pessoa com quem o ala teve contato teria apresentado exame negativo de covid-19. Assim, o jogador foi liberado para atuar, já com o duelo em andamento.

No entanto, tudo mudou novamente no segundo tempo: a pessoa com quem Durant teve contato apresentou um teste positivo, e a liga decidiu vetar Durant. O astro, que havia testado negativo três vezes nas 24h anteriores à confusão, foi retirado do jogo com oito pontos em 19 minutos. Frustrado, o jogador escreveu "me libertem", nas redes sociais.

Em um confronto com final emocionante, o New Orleans Pelicans derrotou o Indiana Pacers por 114 a 113. O time de Indianápolis chegou marcar 38 pontos no último quarto, mas não conseguiu desbancar o rival de Louisiana. Bradon Ingram foi o protagonista do jogo, com 30 pontos, seis rebotes e sete assistências, e Justin Holiday se destacou nos Pacers com 22 pontos.

Em Cleveland, o Milwaukee Bucks recorreu, mais uma vez, ao talento de Giannis Antetokounmpo para derrubar o bom jogo coletivo dos Cavaliers e vencer por 123 a 105. O astro grego teve noite inspirada, com 33 pontos, 12 rebotes, quatro assistências e quatro tocos. Os Cavs fizeram uma boa apresentação coletiva, mas não foram capazes de furar a forte defesa dos Bucks no último quarto. O cestinha dos anfitriões foi Collin Sexton, com 19 pontos.

Em mais uma partida marcada pelo equilíbrio, o Boston Celtics superou o Los Angeles Clippers, fora de casa, por 119 a 115. Jayson Tatum foi o protagonista da equipe visitante e cestinha do confronto, com 34 pontos. Kemba Walker colaborou com 24 pontos e também foi decisivo para o triunfo da franquia da Massachusetts, quarta colocada da Conferência Oeste.

Apesar do revés dos Clippers, Kawhi Leonard teve ótima exibição, saindo de quadra com um "double-double" de 28 pontos e 11 rebotes para a franquia da Califórnia, que ocupa o terceiro lugar do Leste, atrás de Los Angeles Lakers e do líder Utah Jazz.

Confira os resultados dos outros jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic 123 x 119 Chicago Bulls

Charlotte Hornets 121 x 138 Utah Jazz

Miami Heat 122 x 95 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 103 x 106 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 109 x 92 Detroit Pistons

Veja a rodada de sábado da NBA:

New York Knicks x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x Denver Nuggets

Orlando Magic x Chicago Bulls

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Houston Rockets x San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x Detroit Pistons