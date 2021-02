PlayStation: veja como acessar a retrospectiva 2020

Da Redação, com assessoria

Com um pouco de atraso, a PlayStation liberou nesta terça-feira (2) a Retrospectiva 2020. Por meio dela, o jogador de PlayStation 4 ou de PlayStation 5 pode ver seu progresso ao longo do ano passado, conferindo estatísticas de troféus, horas de jogo, títulos mais jogados e mais. Além do acesso a essas informações, os usuários de PS4 também ganham um tema dinâmico especial.

Vale destacar que o usuário ainda encontra estatísticas coletivas, de todos os jogadores de PlayStation durante 2020. Entre elas, estão: quantos inimigos morreram de medo em Ghost of Tsushima, horas totais jogadas de The Last of Us Part II, e o total de home runs em MLB: The Show 20.

A retrospectiva está disponível apenas para usuários que possuem uma conta PSN, são maiores de 18 anos e jogaram em um console por pelo menos 10 horas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020. As estatísticas podem ser acessadas e compartilhadas até 2 de março.