Conselho adia parecer sobre indicação de Cicote

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



05/02/2021 | 00:08



O conselho de curadores da FUABC (Fundação do ABC) suspendeu a definição sobre a indicação do vereador Almir Cicote (Avante), de Santo André, para dirigir a Central de Convênios, maior braço da entidade regional.



A apresentação do nome do parlamentar suscitou dúvidas com relação à legalidade, uma vez que Cicote é vereador. Diante do impasse, o bloco decidiu fazer consulta formal ao Ministério Público. Não há prazo de quando o debate sobre a nomeação do parlamentar retornará à pauta.



“Durante a reunião, foi levantada questão técnica sobre a legalidade da indicação de vereador, mesmo licenciado, para ocupar cargo de direção nas unidades gerenciadas pela Fundação do ABC, tendo em vista as disposições entabuladas no TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado em 2019 pela FUABC junto ao Ministério Público. Outra situação debatida pelos curadores foi a ausência de dados mais aprofundados no currículo do postulante, que comprovassem experiência e capacitação para ocupação do cargo diretivo, outra exigência prevista no TAC”, informou a FUABC, por meio de nota.



Ao todo, 15 conselheiros apontaram pela necessidade de crivo do MP para a indicação de Cicote. Outros quatro aprovaram a nomeação. Conforme a FUABC, a consulta à promotoria foi enviada ontem.



Cicote foi o nome apresentado pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), depois que o antigo diretor da Central de Convênios, Carlos Eduardo Fava, deixou a entidade. No meio-tempo, a presidente da FUABC, Adriana Berringer Stephan, indicada de São Caetano, apresentou a advogada são-caetanense Patrícia Veronesi para comandar o setor.