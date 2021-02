Docentes temem contágio com retomada de atividades

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



04/02/2021 | 00:01



Cinco das sete cidades do Grande ABC devem retomar em 1º de março as atividades presenciais nas escolas públicas – São Caetano liberou as aulas nas unidades a partir de 8 de fevereiro e Rio Grande da Serra ainda não tem previsão para o retorno –, mas os professores da rede estadual já estão realizando, desde 1º de fevereiro, atividades de planejamento e capacitação nas escolas onde atuam. Essa retomada tem preocupado os docentes pela maior exposição ao novo coronavírus, tanto na interação com os outros profissionais quanto no trajeto de ida e volta.



Professores de Diadema relatam que parte das atividades consiste em assistir materiais gravados pelo Centro de Mídias SP, plataforma lançada no início da pandemia para aulas a distância, e questionam se isso não poderia estar sendo feito nas residências dos docentes. “Em Diadema o decreto é claro sobre a liberação de atividades presencias apenas em março, logo, isso vai contra a determinação da Prefeitura”, alegou um docente que pediu para não ser identificado.



A coordenadora de polo do Grande ABC, Ariane Aparecida Butrico, afirmou que a presença dos professores nas escolas não fere os decretos, uma vez que não estão sendo ministradas aulas, apenas realizadas atividades administrativas e de planejamento. A coordenadora não esclareceu por que o planejamento não pode ser feito apenas de forma virtual e garantiu que todas as medidas de segurança, como distanciamento e higienização das mãos dos docentes e funcionários, estão sendo tomadas, conforme orientação da Seduc (Secretaria Estadual de Educação).



As aulas on-line da rede estadual começam dia 8 de fevereiro e as presenciais, mescladas com atividades remotas, em 1º de março, com 35% dos alunos. Serão criadas turmas e os alunos irão uma ou duas vezes por semana à escola, dependendo da demanda das famílias, que serão previamente consultadas.



CASO CONFIRMADO

A diretora da EE (Escola Estadual) Maurício de Castro, na Vila São Pedro, em São Bernardo, Leonor Ferreira da Silva, foi afastada na semana passada por suspeita de Covid-19. A contaminação foi confirmada ontem. Segundo relatos, a profissional estava com tosse e vários funcionários tiveram contato com ela, mas nenhum outro servidor foi afastado.



Ariane confirmou que a diretora está contaminada, mas afirmou que o contágio não ocorreu em ambiente escolar, e que a servidora pública foi afastada ao primeiro sinal da doença, não tendo contato com outros funcionários. A coordenadora não soube informar quantos profissionais da rede estadual de educação no Grande ABC já foram diagnosticados com Covid-19.