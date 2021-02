Região tem média de 22 mortes por dia

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



03/02/2021 | 15:07



De domingo até ontem, as sete cidades do Grande ABC registraram 66 mortes em razão da Covid, sendo 20 apenas de segunda para terça-feira, com média de 22 perdas a cada 24 horas, ou seja, número superior aos registrados nas duas últimas semanas, com 21, entre os dias 17 e 23 de janeiro, e 20 entre 24 e 30 de janeiro. Além disso, a marca de 22 baixas diárias é compatível com as duas semanas mais letais da pandemia na região, em julho.

Já em relação aos novos casos, apesar de as sete cidades terem registrado mais 756 pacientes contaminados com o coronavírus ontem, a média de 432 por dia nesta semana é a menor desde o início de 2021. No total, o Grande ABC acumula 116.146 pessoas contaminadas com o coronavírus e 4.099 mortes desde o início da pandemia, em março. Já são 104.895 pessoas recuperadas da Covid na região.

Santo André tem 33.881 positivos e 1.042 mortes, São Bernardo registra 44,9 mil casos e 1.373 vítimas fatais, São Caetano possui 7.079 infectados e 361 falecimentos, Diadema contabiliza 15.031 confirmações e 618 vidas ceifadas, Mauá acumula 10.429 diagnósticos positivos e 539 óbitos, Ribeirão Pires totaliza 3.785 contaminações e 129 mortes e Rio Grande da Serra tem 1.041 ocorrências e 37 perdas.

ESTADO

A Secretaria Estadual de Saúde acumulou ontem o maior número de novos óbitos por Covid registrados em 24 horas, em 2021, com 365 mortes confirmadas, além de 14.297 novos casos casos. No total, já são 53.455 óbitos e 1.794.019 casos confirmados durante toda a pandemia.

Entre os casos diagnosticados com a doença, 1.552.390 pessoas estão recuperadas, sendo que 181.126 foram internadas e tiveram alta.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 67,3% na Grande São Paulo e 68,1% no Estado. O número de pacientes internados é de 12.987, sendo 7.027 em enfermaria e 5.960 em unidades de terapia intensiva.

Já o Ministério da Saúde registrou nas últimas 24 horas 1.210 mortes em decorrência do novo coronavírus. Com isso, o Brasil chega a 226.309 mortes em toda a pandemia.

No mesmo intervalo, foram contabilizados 54.096 novos casos da doença, elevando o total de registros de Covid-19 no Brasil para 9.283.418.

Em número total de mortes, a região Sudeste é a que registra maior número de vidas perdidas em razão da Covid, com 104.497. Em seguida, o Nordeste já contabiliza 51.779 óbitos; o Sul, 27.335 mortes; o Norte do País, 22.554 óbitos; e o Centro-Oeste, 20.144 mortes.