Queda da Torre de Babel em Gênesis impressiona e web surta: Equipe de efeitos está de parabéns

03/02/2021 | 08:10



Não tem como negar que a novela Gênesis, da Record TV, está se superando a cada dia com os efeitos especiais. E na última terça-feira, dia 2, quando a Torre de Babel caiu, mais uma vez a web foi à loucura com as cenas.

Se você não acompanhou, tudo começou com Semíramis, papel de Francisca Queiroz, caminhando pela rua se sentindo uma deusa. Mas as coisas não estavam boas. No sexto pavimento, parte da torre desaba, deixando muitos mortos e feridos. Em meio aos sobreviventes, Lúcifer, papel de Igor Rickly, grita para todos que Semíramis é uma deusa. Todos se voltam para ela e Semíramis é tratada como uma divindade pelas mulheres da cidade.

O tempo passa e a torre vai aumentando, chega ao nono andar. Mas Gomer, vivido por Giuseppe Oristânio, compra a briga e diz que Semíramis não pode ser uma deusa. A mãe de Ninrode então pede para construírem uma grande estátua dela, enquanto Gomer some na mata. Tensão atrás de tensão, né?