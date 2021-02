Pé de jaca carregado causa problemas em rua da Vila Alpina, em Sto.André

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



03/02/2021 | 00:01



Um pé de jaca, plantado nos anos 1990 na Rua Estela, na Vila Alpina, em Santo André, chama a atenção de quem passa pela via. A jaqueira está carregada e um recado na árvore faz o alerta aos pedestres e condutores de veículos sobre a possibilidade de algum fruto cair e causar acidente.



A árvore faz sombra na casa da professora aposentada Jurema Barreto de Souza, 62 anos. “Meu pai era nordestino, baiano, e o responsável por plantar essa jaqueira. Ele amava e nós também gostamos muito do pé. Mas o problema é em relação à poda, já que ela está gigante e pode, a qualquer momento, machucar alguém ou danificar algum veículo”, explica Jurema. Segundo ela, no início a família podava a árvore, mas, de uns tempos para cá, o manuseio não pôde ser feito, já que é de responsabilidade da Prefeitura de Santo André. “Cheguei a contatar empresa especializada em poda, mas fui avisada que se mexer na árvore corro o risco de ser multada em R$ 5.000. A última poda foi feita em 2017, mas o pessoal da Prefeitura que veio não é especializado e, de lá para cá, percebi que ela passou a crescer de forma diferente e os frutos já não podem mais ser consumidos. A jaca ficou aguada”, avalia a aposentada.



Os galhos estão entre a fiação dos postes e caindo para dentro da casa da aposentada. “É importante dizer que não queremos que a árvore seja arrancada, apenas podada, para que acidentes sejam evitados. Amamos os pássaros que ficam em seus galhos e a sombra fresca que ela proporciona.”



Questionada, a Prefeitura disse, em nota, que não realiza o plantio de árvores com grandes frutos em vias e logradouros públicos, assim como em áreas verdes e praças públicas, a fim de evitar eventuais danos físicos ao patrimônio público ou privado. “No caso apontado pela reportagem, uma vistoria com técnico do DMAV (Departamento de Manutenção de Áreas Verdes) será realizada nos próximos dias para verificar o estado fitossanitário da espécie arbórea e tomar as medidas cabíveis para a situação apresentada.”



A Prefeitura destacou que desenvolve o projeto Meu Bairro Mais Verde, que realiza o plantio de mudas de árvores apropriadas em várias regiões da cidade. “O Meu Bairro Mais Verde conta com quatro etapas ao todo, que vão do diagnóstico do local, a sensibilização dos munícipes, a execução e, por fim, o monitoramento do plantio. Desde o início deste projeto, mais de 3.000 novas árvores foram plantadas na cidade.”