02/02/2021 | 10:10



De acordo com o site The Mirror, o ator Hal Holbrook morreu aos 95 anos de idade no dia 23 de janeiro, mas a morte foi confirmada apenas no dia 1º de fevereiro por uma assistente do ator.

Com uma carreira de mais de seis décadas, Hal trabalhou em filmes como Na Natureza Selvagem, Todos os Homens do Presidente e Magnum 44, e foi indicado ao Oscar, Tony Award e Emmy.

A causa da morte do ator não foi divulgada.