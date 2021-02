Com LeBron James decisivo no fim, Lakers batem Hawks fora de casa; Bucks vencem

02/02/2021 | 07:37



Com uma das melhores campanhas como visitante nesta temporada regular, o Los Angeles Lakers encerrou na rodada de segunda-feira da NBA a sua série de sete jogos fora de casa contra times da Conferência Leste com mais uma vitória. Na Geórgia, o time da Califórnia derrotou o Atlanta Hawks por 107 a 99 para obter o quinto triunfo neste giro pelo lado leste dos Estados Unidos. Ao todo são 12 vitórias e apenas duas derrotas longe de Los Angeles.

Com Trae Young, pelos Hawks, e Anthony Davis, pelos Lakers, comandando as ações ofensivas das suas equipes, Atlanta e Los Angeles faziam uma partida equilibrada até o último quarto. Foi aí que entrou LeBron James apareceu. Discreto até então, o ala brilhou nos minutos finais do período derradeiro. Foi o 16.° triunfo dos Lakers, que seguem em terceiro na Conferência Oeste.

Anthony Davis e Trae Young dividiram o status de cestinhas da partida, ambos com 25 pontos, três a mais que John Collins, outra figura importante na partida pelos Hawks. LeBron James, por sua vez, deixou a quadra com 21 pontos, nove assistências e sete rebotes.

Quem também aparece bem na temporada é o Milwaukee Bucks. O time de Wisconsin venceu em casa o Portland Trail Blazers por 134 a 106 e assumiu a segunda posição do Leste com 12 vitórias e oito derrotas, ultrapassando o Brooklyn Nets (13-9). Mesmo com o revés, a equipe do Oregon (11-9) seguem dentro da zona de playoffs no Oeste.

O aproveitamento nas bolas de três foi determinante para a vitória dos Bucks: 21 acertos em 42 tentativas. Individualmente, Jrue Holiday foi o cestinha do time, com 22 pontos e sete rebotes. Kris Middleton anotou 17 pontos e distribuiu nove assistências, enquantoque o astro grego Giannis Antetokounmpo fez 18 pontos.

Mesmo com a derrota, o cestinha da partida foi Nassir Little, ala dos Blazers que anotou a sua maior pontuação na carreira, com 30. Damian Lillard fez 17 pontos e deu sete assistências. Enes Kanter anotou um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 10 pontos e 11 rebotes.

ADIAMENTO - Faltando menos de 10 minutos para o início do jogo entre Denver Nuggets e Detroit Pistons, em Denver, a NBA decidiu adiar o duelo por suspeita de covid-19 e alegou número insuficiente de atletas do time de Detroit para iniciar o jogo.

A liga tem uma política rígida para evitar a contaminação pelo novo coronavírus entre os envolvidos nas partidas. A NBA decidiu adiar todos os jogos em que haja pelo menos um único teste potencialmente positivo para o vírus.

"O jogo da NBA marcado para esta noite entre Detroit Pistons e Denver Nuggets na Ball Arena foi adiado de acordo com os Protocolos de Saúde e Segurança da liga. Por causa do rastreamento contínuo de contato dentro do Pistons, o time não tem os oito jogadores disponíveis para prosseguir com o jogo desta noite contra o Nuggets", informou BA liga em seu Twitter.

Este foi o primeiro adiamento anunciado pela NBA em uma semana. A competição teve todos os jogos do cronograma disputados entre quinta-feira e domingo, a sequência mais longa sem adiamento em quase um mês. A liga já adiou 23 jogos nesta temporada, sendo 22 desde 10 de janeiro.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Atlanta Hawks 99 x 107 Los Angeles Lakers

Miami Heat 121 x 129 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 100 x 98 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 110 x 102 New York Knicks

Milwaukee Bucks 134 x 106 Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans 109 x 118 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 106 x 136 Houston Rockets

Dallas Mavericks 108 x 109 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 102 x 133 Memphis Grizzlies

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Orlando Magic x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers

Indiana Pacers x Memphis Grizzlies

Washington Wizards x Portland Trail Blazers

Utah Jazz x Detroit Pistons

Golden State Warriors x Boston Celtics