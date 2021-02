Tião diz que foi perseguido no PT nos últimos seis meses

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



02/02/2021 | 00:53



Ex-vereador de São Bernardo e recém-nomeado no gabinete do deputado federal Alex Manente (Cidadania), Tião Mateus criticou filiados ao PT, dizendo que há quase seis meses tentavam expulsá-lo da legenda. A saída sumária do parlamentar foi confirmada na sexta-feira, em reunião da executiva do partido na cidade.



Em vídeo, Tião disse ter “honrado com todos os compromissos enquanto esteve no PT”. “Fui fiel e fui filiado por 38 anos, quase desde a fundação. Mas há quase seis meses estão tentando me expulsar do partido. Na última eleição, fizeram todo tipo de intervenção para eu não ganhar, inclusive na minha região”, acusou o ex-petista.



No ano passado, Tião recebeu 2.259 votos, terminando na primeira suplência do PT. Em 2016, foram 4.119. Quatro anos antes, 6.844, campeão de votos em São Bernardo.



Tião passou a ser alvo de investigação na comissão de ética do petismo no segundo semestre do ano passado, quando gravou vídeo ao lado do prefeito Orlando Morando (PSDB) e elogiando a gestão tucana durante entrega de escrituras no Jardim Ipanema, no Grande Alvarenga, seu reduto eleitoral. Militantes também questionaram o fato de o hoje ex-vereador não ter feito as contribuições financeiras para manter a sigla – o passivo está em R$ 100 mil.



“Não vou entrar na polêmica e no jogo baixo dos que tentam manchar a imagem das pessoas, isso não faz parte da minha natureza e do meu ideário. A minha convicção é que temos de continuar ajudando as pessoas, trabalhando. E, dentro da nova perspectiva, junto com o amigo e deputado (federal) Alex, eu vou continuar na política para ajudar as pessoas que precisam. Minha dedicação será por melhorar a vida das pessoas que dependem de nós, os políticos”, comentou Tião.



Alex lembrou que exerceu a vereança – de 2005 a 2006 – junto de Tião, “e sempre vi que ele era um vereador combativo”. “Não tenho problemas com quem já foi filiado ao PT. O que não queremos é um petista. O Tião demonstrou, até pela fala do presidente do PT (Cleiton Coutinho), que não se identificava com o partido havia dois anos. O Tião é uma pessoa do bem”, elogiou o parlamentar. “Acredito, inclusive, que o PT é muito responsável pela derrota dele (na tentativa de reeleição na Câmara). Vejo que ele terá agora mais condições de trazer resultados melhores nas comunidades. Vejo ele muito motivado com esse realinhamento político.”



Presidente estadual do PT e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho foi sucinto na avaliação do episódio. “Parabéns à direção do partido pela decisão exemplar.” Mandatário do partido na cidade, Cleiton Coutinho disse que Tião traiu os interesses do trabalhador. “Partido pegou um peão de fábrica e transformou em vereador. Nossa militância merece respeito. Você foi derrotado nas urnas e sabe bem os motivos.”