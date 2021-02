Do Diário do Grande ABC



01/02/2021 | 13:47



Após chuva que caiu neste domingo (31) em Mauá, duas pessoas estavam desaparecidas. Uma delas foi encontrada na manhã desta segunda-feira (1º). O corpo de Gabriele de Macedo da Silva, 22 anos, estava no piscinão do Jardim Zaíra, na altura da Rua Prefeito Lourival Resende da Silva. De acordo com familiares, Gabriele, usuária de drogas, estava em um buraco perto de um córrego. Ela não conseguiu sair a tempo.

Foram enviadas ao local 12 equipes do Corpo de Bombeiros, que seguem as buscas pela segunda vítima.