Projeto social distribui marmitas em Sto.André

31/01/2021 | 00:01



A dispensa cheia de alimentos da cabeleireira Gisele Capelli, 37 anos, de Santo André, não é para consumo próprio. Ela faz o intermédio entre pessoas que querem doar e outras que precisam receber. Foi assim que surgiu a Geladeira Solidária, que chegou a entregar 600 refeições por dia desde o início da pandemia, em ação voluntária que integra o projeto Anjos da Sopa, que atua em São Bernardo, São Caetano, Mauá e também São Mateus, na Zona Leste da Capital. No Grande ABC são pelo menos 700 pessoas que vivem em situação de rua.

A ação funciona das 9h às 20h na garagem da casa de Gisele, na Rua Javri, 449, na Vila Assunção, em Santo André, onde estão duas geladeiras abastecidas com marmitex, sucos e frutas e, ao lado, um micro-ondas para aquecer a refeição. Qualquer um pode pegar os alimentos e o local também funciona como ponto de doação.

Gisele tem a ajuda de voluntários, entre eles Silene Campos, 45, que auxilia na organização do espaço e no momento de abastecer os itens que faltam. Durante a pandemia, o serviço funciona com três refeições por dia – café da manhã, almoço e jantar.

“Começamos a perceber que tudo ficaria fechado e essas pessoas em situação de vulnerabilidade ficariam à deriva. Senti que precisava fazer algo, então peguei uma geladeira, um micro-ondas e coloquei na garagem. Eles (moradores de rua) chegavam, se higienizavam, pegavam uma marmitex e saíam para comer. Amigos e vizinhos viram e passaram a deixar alimentos aqui para não faltar”, conta Gisele.

Com a Geladeira Solidária em funcionamento, a cabeleireira foi às ruas avisar a população carente de que existiam refeições em sua garagem e que poderiam buscar gratuitamente. A repercussão foi tanta que moradores de Mauá vinham a pé para buscar o almoço. “Não esperava que fosse tanta gente. Um dia chegou um rapaz, perguntou sobre a geladeira e logo em seguida desmaiou de fome bem na minha frente”, lembra Gisele.

Além de moradores de rua, a cabeleireira percebeu que, nos últimos meses, também buscaram ajuda pessoas que ficaram desempregadas. “Foi além do perfil que atendíamos. Foram mães que perderam emprego com crianças. Famílias de três, quatro pessoas vindo retirar refeições. As portas ficam abertas para todas as pessoas que precisaram e ainda precisam da gente”, detalha.

Enquanto a equipe de reportagem do Diário estava no local, na sexta-feira, um rapaz, que preferiu não se identificar, chegou e pediu um par de tênis. O jovem, em situação de rua, disse que tinha conseguido uma entrevista de emprego e, no momento, só tinha um par de chinelos. Com as doações de roupas masculinas que o projeto recebe, a cabeleireira conseguiu atender ao pedido do rapaz. “Isso me motiva todos os dias. Saber que de alguma forma fiz a diferença e quero fazer muito mais”, finaliza Gisele.