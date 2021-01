Mãe de Fiuk grava vídeo em resposta a paródia de Gloria Pires

29/01/2021 | 16:17



Depois de Gloria Pires compartilhar uma paródia de uma música afirmando que não é a mãe de Fiuk, a verdadeira mãe do cantor resolveu gravar outro vídeo bem-humorado em resposta a toda repercussão, nesta quinta-feira, 29.

A artista plástica Cristina Kartalian compartilhou no Stories do seu Instagram uma versão da canção Sou Eu, gravada em 2011 pelo seu filho.

"Você ainda não entendeu. A mãe do Fiuk sou eu. E quem sempre vai te amar sou eu. Ninguém tem esse lugar, só eu. Só eu", cantou Cristina em um trecho da música.

A resposta foi gravada um dia depois do vídeo de Gloria Pires viralizar cantando "A Gloria Pires é a mãe da Cleo Pires e do Fiuk não" ao som de I gotta feeling, música de 2009 do grupo americano Black Eyed Peas.