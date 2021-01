Sede da Liga Santoandreense de Futebol é invadida no Centro

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/01/2021 | 20:13



A Liga Santoandreense de Futebol, que organiza a várzea da cidade, denunciou uma invasão à sua sede na madrugada desta quinta-feira, 28. Segundo nota divulgada pela diretoria, o imóvel que abriga a entidade, na Rua Gertrudes de Lima, 396, no Centro, foi depredada e furtada, mas os funcionários só notaram o ocorrido no período da tarde, quando chegaram para iniciar o expediente. De acordo com informações, documentos acabaram revirados, itens depredados e alguns bens foram levados, como R$ 4.000, uma impressora, um monitor e duas CPUs.

Em nota assinada pela diretoria, a Liga - que registrou boletim de ocorrência - diz lamentar "tal atitude criminosa em plena pandemia. A invasão, depredação e furto da entidade máxima do futebol da cidade de Santo André, fundada em 1941 causam grande perplexidade aos apaixonados pelo futebol amador da cidade de Santo André".

Coincidentemente, está marcada para esta sexta-feira, 29, a eleição da nova presidência da Liga Santoandreense de Futebol.