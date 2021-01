Polícia cumpre mandados de busca e apreensão em casas de Nego do Borel

28/01/2021 | 09:10



Na manhã dessa quinta-feira, dia 28, a Polícia Civil, com o apoio de policiais do Rio de Janeiro, cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra Nego do Borel. Segundo informações do G1, um dos mandados foi cumprido na casa do funkeiro no Recreio dos Bandeirantes, no Rio, e o outro foi em um endereço em São Paulo, onde ele estava.

Na ação, foram apreendidos celulares, um notebook e o passaporte do cantor. Lembrando que, no dia 15 de janeiro, a polícia já havia apreendido uma arma de paintball na casa de Nego do Borel.

Essas buscas estão acontecendo após Duda Reis ter registrado um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) contra Nego do Borel. A atriz afirma ter sido vítima de ameaças, agressões e estupro, dentre outras acusações.

Também nesta manhã, de acordo com o Balanço Geral, programa da Record, a polícia deve ir até a casa de Duda, em São Paulo, para realizar apreensões.

Além disso, segundo informações do jornal Extra, duas ex-namoradas do funkeiro serão chamadas para dar depoimentos. Uma delas é Swellen Sauer, que já falou abertamente sobre os problemas deu seu relacionamento com Nego do Borel. Já outra, que tem evitado falar sobre o assunto em público, será intimada a depor.

Enquanto isso, outras testemunhas, que teriam presenciado casos de agressão à Duda, já foram ouvidas na delegacia.

Gisele Espírito Santo, a delegada responsável pela investigação, ainda revelou que Nego do Borel será ouvido por último, antes que o caso seja encaminhado para o Ministério Público.