Toyota supera VW e recupera liderança em vendas globais de automóveis em 2020

28/01/2021 | 08:54



A Toyota Motors ultrapassou a Volkswagen (VW) e recuperou a liderança das vendas mundiais de automóveis em 2020, quatro anos após ter perdido o posto. A montadora chinesa vendeu 9,5 milhões de veículos em todo o mundo, o que representa uma queda de 11%. Mas o número foi suficiente para superar a concorrente.

As vendas da Volkswagen, por sua vez, recuaram 15%, a 9,3 milhões. A liderança da Toyota pode ser pequena, mas sua capacidade de ultrapassar a Volkswagen demonstra a importância da China e dos Estados Unidos para qualquer fabricante global. A VW é a maior montadora estrangeira de automóveis na China, mas suas vendas lá caíram no ano passado, enquanto as vendas da Toyota no país asiático aumentaram 17%.

Nos EUA, onde a VW é um participante de nicho, a Toyota viu as vendas no país aumentarem 20%. A VW foi prejudicada pela queda nas vendas na China e na Europa, seus principais mercados, e pouca exposição aos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.