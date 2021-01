Obituário - 28 de janeiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/01/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Arnaldo Sarno, 95. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

Oswaldo Julio do Nascimento, 85. Natural de Passos (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Rodrigues de Queiroz, 84. Natural de Ubaí (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Therezinha de Toledo Maria, 83. Natural de Socorro (São Paulo). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edicael Moreira Leite, 80. Natural de Mairi (Bahia). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 25, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angelina Pereira da Silva, 77. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Ajudante de serviços gerais. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilza Maria Antero, 73. Natural de Rio Acima (Minas Gerais). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Vitalina Aparecida de Camargo, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdivia Lessa Alves Monteiro, 71. Natural de Ibotirama (Bahia). Residia na Vila Industrial, em São Paulo, Capital. Dia 25, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Deusdete Moreira Alves, 69. Natural de André Fernandes (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo, Capital. Dia 24, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Divanir Guimarães Santori, 61. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celso Peixoto Thomé, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Açougueiro. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Telma Fátima dos Santos Cardoso, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Norma, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, São Paulo, Capital.

João Carlos Ramos, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Donizete Cardoso Arueira, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Motorista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Allan Robson Ferrari, 29. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Gerente de logística. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Francisca da Anunciação, 99. Natural de União (Piauí). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Carlos Alberto Diniz de Paiva, 90. Natural de São Luís (Maranhão). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Kimiko Umemura, 83. Natural de Bastos (São Paulo). Residia no Jardim das Acácias, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Neusa Maria Nicoletti, 77. Natural de São Bernardo. Residia no Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Manuel Cordeiro Silva, 73. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Gregoria Nabarrete Losano, 88. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Martin Gazzi, 75. Natural de Pirapozinho (São Paulo). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Dalmo Correia Mata, 59. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Miguel Acrizio Lourenço, 63. Natural de Santana do Acarau (Ceará). Residia no Parque Doroteia. Dia 25. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes.

Francisco Bezerra do Nascimento, 57. Natural de Canindé (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Valdecir Santana Amâncio, 55. Natural de Buenópolis Minas Gerais). Residia no birro Piraporinha, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Raimundo Gomes Gonçalves, 52. Natural de Solonópole (Ceará). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Renato da Cruz, 47. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

MAUÁ

Thereza Thomaz Viana, 92. Natural de Jardinópolis (São Paulo). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Yolanda Gomes Coelh, 86. Natural de São Simão (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Mariana Arcebina dos Santos Silva, 85. Natural de Cunha (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Mário Ferreira, 81. Natural de Nova Granada (São Paulo). Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.