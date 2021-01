Santo André contrata zagueiro Douglas, que estava no Ypiranga

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/01/2021 | 00:01



O Santo André alcançou 14 reforços contratados para a disputa do Campeonato Paulista. Ontem, foi anunciada a contratação do zagueiro Douglas, que disputou a última Série C do Brasileiro pelo Ypiranga-RS. Aos 25 anos, o defensor tem passagem anterior pelo Grande ABC: entre 2017 e 2018 jogou no São Bernardo FC.

“O Douglas é um zagueiro que tive a oportunidade de trabalhar junto no São Bernardo, jogou Série D do Brasileiro e Série A-2, depois foi emprestado para Red Bull e Atlético-GO. Vem de boa Série C pelo Ypiranga, chamou atenção do Santo André e vem por empréstimo. É alto, forte, bom no jogo aéreo, joga dos dois lados da defesa, jovem com bom potencial, zagueiro que vai dar boa opção junto ao Rodrigo, ao PV e outros dois que devem se juntar à equipe com os finais das competições brasileiras”, afirmou o executivo de futebol Edgard Montemor Filho, revelando que duas peças chegarão em breve, findadas as séries B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Antes de Douglas, o Santo André já havia anunciado os goleiros Fernando Henrique e Ivan, o lateral-direito Marcos Martins, o lateral-esquerdo Giovanni Palmieri, o zagueiro Rodrigo, os volantes Marino, Fraga e Vitinho Schmith, os meias Gegê e Paulo Roberto, e os atacantes Ramon, Minho e Fernandinho.

A estreia do Ramalhão no Paulistão está marcada para 28 de fevereiro, contra o Santos, no Bruno Daniel.