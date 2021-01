São Caetano busca se reaproximar da torcida

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/01/2021 | 00:01



Em meio a problemas financeiros e políticos que não dão trégua, o coordenador geral do São Caetano, Fabinho Félix, realizou um encontro inusitado e que dá indícios de renovação do clube, ao promover, debaixo das arquibancadas do Estádio Anacleto Campanella, reunião com lideranças das torcidas uniformizadas do clube. Acostumado a esse tipo de proximidade desde os tempos de jogador e auxiliar técnico do Corinthians, espera reaproximar os fãs e tê-los por perto neste processo de reconstrução do Azulão.

Participaram do compromisso, além do dirigente, integrantes das organizadas Comando Azul e Gladiadores, além de outros torcedores. “O São Caetano é patrimônio da torcida e da cidade, mas parece que hoje não pertence muito. Então a ideia foi ouvir, tirar dúvidas, porque tem muitos questionamentos, e dar voz”, explicou Fabinho, que continuou. “Nosso momento é muito delicado por tudo o que ocorreu, o segundo semestre do ano passado foi muito diferente e depois de toda exposição negativa (WO e goleadas sofridas na Série D), que sobrepôs o título da Série A-2, a gente precisa de um pouco de carinho. O clube precisa ser abraçado e torcedor precisa fazer parte, entender nossa situação. Frisei a eles que precisamos olhar parra frente. O passado é glorioso, já conquistamos, mas agora os desafios serão muito maiores.”

Fabinho iniciou e encerrou a carreira como jogador profissional no São Caetano. Retornou em 2020 como treinador e agora exerce a função de coordenador geral. E, com tanta ligação, admitiu desconhecer o motivo para o afastamento entre clube e torcida. “Não entendia muito o motivo de ter sido levantado esse muro, porque as recordações que tenho da torcida são as melhores. Não tem como clube que é único da cidade caminhar sem a torcida”, decretou.