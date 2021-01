Song Yoo-jung, atriz e modelo sul-coreana, morre aos 26 anos de idade

26/01/2021 | 08:11



Song Yoo-jung, atriz e modelo sul-coreana, morreu aos 26 anos de idade e chocou a todos. Conhecida pela presença nas séries Golden Rainbow e Make a Wish, ela teve a morte revelada por um comunicado enviado por seus assessores pessoais à imprensa internacional. O texto foi noticiado pelo jornal britânico The Sun e diz:

A atriz Song Yoo-jung deixou essa vida no dia 23 de janeiro de 2021. Em acordo com os desejos de sua família, o funeral foi realizado em cerimônia discreta, com uma procissão marcada para 25 de janeiro. A Song Yoo-jung era uma amiga que sempre nos deu felicidade, com seu sorriso brilhante e era uma atriz maravilhosa, que sempre atuou com paixão. Por favor, rezem para que a alma dela descanse em paz em um local caloroso.

A causa da morte não foi revelada.