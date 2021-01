Jojo Todynho manda foto nua sem querer no grupo da família: - Foi uma baixaria!

25/01/2021 | 16:10



Jojo Todynho revelou no programa Hora do Faro no último domingo, dia 24, que causou a maior confusão após mandar acidentalmente uma foto nua no grupo de sua família no WhatsApp. Segundo a cantora, a ideia era compartilhar o registro com outro contato, mas, sem querer, acabou selecionando a opção errada. E claro, seus familiares ficaram em choque ao ver a imagem.

- Foi uma baixaria. [...] Minha avó falou: 'misericórdia, vou orar?.

Vida após A Fazenda 12

Jojo contou a Rodrigo Faro que já estava acostumada a lidar com o público, pois já era popular, mas que se surpreendeu com o carinho e atenção que ganhou após o fim de A Fazenda 12.

- Achei que eu estava cancelada na 'Fazenda'. Sou muito difícil de lidar e entendo isso. Agora as pessoas correm atrás de mim no mercado. O pessoal me aplaudindo, eu fiquei em choque.

A funkeira revelou que ainda não quis ver nenhum vídeo de sua participação no programa e falou sobre os pontos negativos de ter se ausentado por tanto tempo.

- O reality foi bom e ruim. Ruim porque deu uma abalada no meu psicológico. Fiquei muito assustada com tudo que aconteceu. Aconteceram coisas particulares que eu não estava presente para resolver.

Já o prêmio do reality continua inteiro, de acordo com Jojo. Ela declarou que comprou um casa com o dinheiro que já tinha guardado, e que o um milhão e meio de reais está investido.