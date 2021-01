No 10º Super Bowl de Brady, Buccaneers jogam em casa contra Chiles em busca do bi

25/01/2021 | 07:38



O Tampa Bay Buccaneers disputará em casa o Super Bowl, o décimo da carreira de Tom Brady, contra o Kansas City Chiefs, que buscará o bicampeonato da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos. O duelo está marcado para 7 de fevereiro, no Raymond James Stadium, e foi definido no último domingo, com a disputa das finais das conferências.

Na decisão da Conferência Nacional, atuando fora de casa, os Buccaneers derrotaram o Green Bay Packers por 31 a 26. Assim, se tornarão o primeiro time a jogar o Super Bowl em casa. Será também a segunda participação da equipe da Flórida no duelo - a anterior aconteceu em 2003, sendo campeão.

Brady, aos 43 anos, se classificou ao décimo Super Bowl da sua carreira, mas o primeiro fora do New England Patriots, time pelo qual foi seis vezes campeão da NFL. O quarterback teve uma atuação irregular, após um início brilhante, com dois passes para touchdown no primeiro tempo.

No segundo, porém, foi interceptado três vezes. Ainda assim, contribuiu com um passe para touchdown e uma campanha que terminou em field goal. Foram, no total, 20 passes completados em 36 tentados e 280 jardas aéreas percorridas.

Já Aaron Rodgers sofreu sua quarta derrota em cinco finais de conferência pelos Packers. O astro deu três passes para touchdown, mas foi derrubado cinco vezes. Acertou 33 de 48 passes e percorreu 346 jardas aéreas.

A final da Conferência Americana foi vencida pelos Chiefs, que, em casa, derrotaram o Buffalo Bills por 38 a 24. E agora tentarão se tornar o primeiro bicampeão do Super Bowl desde que os Patriots alcançaram tal feito em 2005, quando eram liderados por Brady.

Recuperado de uma concussão, Patrick Mahomes, de 26 anos, liderou os Chiefs na decisão com três passes para touchdown e 325 jardas aéreas. Dois deles foram anotados pelo tight end Travis Kelce. Os Bills falharam na busca pelo primeiro Super Bowl desde 1994. O quarterback Josh Allen fechou o duelo com dois passes para touchdown e 287 jardas.