Alok responde tiktoker que contou história sobre ele passar trote em hotel: É fake

22/01/2021 | 17:10



Um hotel frequentado por famosos com certeza guarda muitas histórias para contar, não é mesmo? Paula Aichele, uma turismóloga que trabalhou em um hotel que recebia várias celebridades, resolveu contar alguns desses babados em seu TikTok, mas ela não esperava que um dos famosos em questão, o DJ Alok, iria acabar respondendo e causando o maior bafafá!

De acordo com a revista Glamour, tudo começou quando Paula contou uma história envolvendo o DJ:

- Eu nem conhecia o Alok quando trabalhei no hotel, inclusive chamei ele de aloka uma vez. Não gostava muito dele, não, porque fazia muita bagunça e, às vezes, ligava lá embaixo para passar trote.

Depois do vídeo viralizar, ela depois gravou um outro vídeo contando que foi abordada por um funcionário de Alok, que pediu para apagar a publicação:

- Um cara que trabalha Alok veio me pedir para deletar o vídeo ou fazer um outro vídeo para dizer que é mentira que o Alok passava trote no hotel em que eu trabalhava. Sempre que o quarto dele ligava, tinha umas 300 pessoas dentro do quarto. Se foi realmente o próprio Alok, a pessoa Alok que fez isso, eu nunca vou saber, meu amor. E não era trote de ofender de ninguém, de encher nosso saco. Era brincadeirinha besta. Talvez tenha usado a palavra trote de maneira errada? Pode ser. Mas eles brincaram, tipo, ligavam em inglês para fingir que eram gringos e tentar confundir a gente. Enfim, mas sempre foi em tom de brincadeira, assim como o vídeo que eu fiz. Não fiz para atacar ou ofender o Alok. Inclusive, sou mega fã dele, adoro as músicas dele. Então, não entendi, Sinto muito se vocês ficaram ofendidos, não era minha intenção.

Em seguida, Alok foi pessoalmente nos comentários do vídeo comentou:

Entendo que vocês gostaram da história, mas sinto informar que é fake.

Paula então respondeu:

- Nunca pensei que a primeira vez que falasse com Alok seria em tom de briga. Assim como eu já falei com o Tiago, a pessoa que trabalha com você, não sei qual é o cargo dele. Se você não se lembra de ter acontecido isso, tudo bem. Senão foi você especificamente do quarto que estava ligando para fazer brincadeiras com o pessoal da recepção, tudo bem... Isso foi há seis anos. Eu entendo se você não se lembra. Um beijo no seu coração.

O DJ então colocou um ponto final na discussão de forma amigável:

Que isso, fique tranquila. Não foi a intenção ser interpretado dessa maneira. Está tudo bem. Beijos.

Na tarde dessa sexta-feira, dia 22, Paula resolveu apagar os vídeos sobre Alok e fez uma nova publicação explicando o motivo:

- Pelo amor de Deus, eu nunca quis que isso acontecesse (...) Só para vocês saberem, eu decidi que vou tirar os vídeos do ar porque não quero dor de cabeça para mim, não quero dor de cabeça para minha família, não quero que ninguém venha aqui me xingar.

Lives no Carnaval

Após lives que fizeram sucesso em 2020, Alok contou que não pretende fazer nenhum show transmitido online durante o Carnaval. O DJ, pai de duas crianças, explicou os motivos em seu Instagram Stories:

- Carnaval nesse ano não vou fazer nenhum tipo de live ou show, já respondendo algumas perguntas. Deu muito trabalho. Alive foi um projeto muito especial que durou meses de produção.