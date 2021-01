Água Santa acerta com dupla do ABC-RN: Dieyson e Lelê

Dérek Bittencourt

22/01/2021 | 00:01



O Água Santa acertou com dois jogadores que disputaram o último Campeonato Brasileiro da Série D pelo ABC-RN. São eles o lateral-esquerdo Dieyson, 27 anos, e o meia-atacante Lelê, 30. Assim, o elenco do técnico Sérgio Guedes vai encorpando para a participação do clube na Série A-2 do Paulista.

Dieyson iniciou a carreira na base do Cruzeiro de Porto Alegre, de onde rumou para o Vasco. Passou ainda por Caxias-RS, Icasa-CE, Portuguesa, Resende-RJ, Tombense-MG, Bonsucesso-RJ e Bangu-RJ, antes de chegar ao time do Rio Grande do Norte na temporada passada.

Revelado no São Bernardo FC, Lelê vai atuar pela primeira vez em sua cidade-natal, uma vez que nasceu em Diadema. Baixinho, porém habilidoso, tem forte chegada na área e, além de dar assistências, tem por característica também fazer gols. Antes de defender o ABC-RN jogou no América-RN, Al-Muharraq-BAH, Mirassol, Náutico-PE, Botafogo-SP, Ceará-CE, Santa Cruz-PE, Oeste e Coritiba-PR.