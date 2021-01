Região confirmou mais 27 mortes pelo coronavírus

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



21/01/2021 | 22:38



Boletins epidemiológicos divulgados nesta quinta-feira (21) pelas prefeituras indicam a confirmação de mais 27 mortes causadas pelo novo coronavírus no Grande ABC. Apenas nesta semana, 107 falecimentos foram registrados, média diária de 21, chegando ao total de 3.853 vítimas fatais desde o início da pandemia. Entre elas, 1.313 eram moradoras de São Bernardo, 961 de Santo André, 601 de Diadema, 485 de Mauá, 341 de São Caetano, 123 de Ribeirão Pires e 29 de Rio Grande da Serra.

Após inclusão de 423 casos positivos, a semana já registra 2.530 diagnósticos de Covid-19, aproximadamente 506 a cada dia. São 109.159 indivíduos infectados, dos quais 41.726 são de São Bernardo, 32.274 de Santo André, 14.215 de Diadema, 9.653 de Mauá, 6.734 de São Caetano, 3.607 de Ribeirão Pires e 950 de Rio Grande da Serra. Pelo menos 89.809 já se recuperaram.

A atualização indica que a ocupação das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) é de 65,1% em Santo André, 56,3% em São Bernardo, 46% em São Caetano, 30% em Diadema e 95% em Mauá. Em Ribeirão Pires, onde não há unidades de terapia intensiva, 37,5% dos leitos do hospital de campanha estão ocupados. Rio Grande da Serra não informou.

ESTADO E PAÍS

Conforme o governo estadual, São Paulo registra 50.938 falecimentos e 1.670.754 diagnósticos de Covid desde o início da pandemia. A nota enviada pela administração destacou que nos 21 dias deste mês, houve aumento de 42% na ocorrência de novos casos e de 39% nas mortes em comparação ao mesmo período de dezembro. São 1.420.484 curados.

Na Grande São Paulo, que inclui o Grande ABC, a média de internações a cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias é de 59. Atualmente, são 22 leitos de UTI a cada 100 mil habitantes. A taxa de ocupação é de 71,6%, enquanto na enfermaria é de 60,3%.

Painel do Ministério da Saúde indica que 214.147 brasileiros morreram em razão do novo coronavírus, enquanto 8.697.368 pessoas foram infectadas. A mortalidade, ou seja, número de óbitos a cada 100 mil habitantes, é de 101,9. Ao menos 7.580.741 indivíduos estão recuperados.

PLANO SÃO PAULO

O governo do Estado divulga hoje nova reclassificação das regiões de acordo com o Plano São Paulo. Integrando a Grande São Paulo, as sete cidades estão na fase 3 (amarela) e pode retroceder à fase 2 (laranja), ampliando as restrições às atividades não essenciais. Última análise, que está sendo feita semanalmente por causa do aumento da circulação do vírus, regrediu oito áreas de São Paulo