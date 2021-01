Felipe Conceição promete um Guarani com elenco mais comprometido em 2021

21/01/2021 | 08:53



A derrota para o Vitória por 2 a 1, em Campinas (SP), na última quarta-feira, acabou com as chances matemáticas de acesso do Guarani à elite do Campeonato Brasileiro. Até por isso que o planejamento para a temporada de 2021 foi o principal assunto na entrevista coletiva pós-jogo.

Ao ser questionado sobre a postura de alguns jogadores, como Lucas Abreu e Júnior Todinho, que foram flagrados em baladas durante o surto de covid-19 no elenco bugrino, o técnico Felipe Conceição evitou citar nomes, mas falou em montar um grupo mais comprometido para 2021.

"Teremos um time ainda mais comprometido porque é um critério que uso como um dos principais para a aquisição de jogadores. Eu, como comandante do barco, escolherei e procurarei errar o menos possível nesse quesito porque é um quesito importante em momentos decisivos, em momentos de dificuldade. O caráter da pessoa é fundamental, além da qualidade técnica", disparou o treinador.

Felipe Conceição deixou claro que o elenco bugrino vai passar por uma reformulação para a próxima temporada. Jogadores como Lucas Abreu, Lucas Crispim, Arthur Rezende, Júnior Todinho e Rafael Costa dificilmente vão permanecer no clube.

"Haverá a necessidade de mudança. É natural que vão sair atletas e vão chegar outros, para que a gente tenha um grupo ainda mais forte e para que essas deficiências que estamos enxergando nesses três meses e meio sejam solucionadas, tanto com as contratações quanto com o trabalho", finalizou o técnico.

Faltando duas rodadas para o final da Série B, o Guarani tem 48 pontos e está na 11.ª colocação. O time ainda tem pela frente Avaí (fora) e Juventude (casa).