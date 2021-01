China autoriza retomada da exportação de carne de 2 unidades da JBS do RS

20/01/2021 | 14:23



O governo da China publicou nesta quarta-feira, 22, autorização para retorno da exportação das unidades de suínos, de Três Passos, e de frangos, de Passo Fundo, ambas da JBS, no Rio Grande do Sul. Com isso, todas as restrições impostas à exportação da JBS para a China ao longo de 2020 foram levantadas e a companhia volta a ter 25 unidades aptas a exportar para o país asiático.

A JBS informa em comunicado que a medida reflete o trabalho da empresa em implementar os mais altos níveis sanitários e de qualidade. Desde o início da pandemia da covid-19, a companhia investiu R$ 2,8 bilhões globalmente na proteção de seus colaboradores e ajuda às comunidades que tiveram impacto da doença.

A JBS tomou a iniciativa de, a partir de julho de 2020, implementar medidas adicionais nas exportações da Friboi (carne bovina) e da Seara (aves e suínos), alinhando-se a práticas adotadas internamente pelas autoridades chinesas.

Por esse protocolo, todos os insumos que são recebidos para a produção de alimentos devem ser sanitizados antes do uso. A desinfecção deve ser realizada diariamente no local onde ficam armazenados.

Além disso, a cada embarque de produtos para a China, o interior dos contêineres é sanitizado antes e depois do carregamento. "São procedimentos que previnem a contaminação de produtos e embalagens, utilizando sempre produtos apropriados e aprovados para a indústria alimentícia", diz a empresa.