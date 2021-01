Ribeirão Pires recebe primeiras doses da Coronavac e inicia vacinação

Luis Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



19/01/2021 | 19:44



O processo inicial de vacinação contra a Covid-19 começou em Ribeirão Pires. Na noite desta terça-feira (19), as primeiras doses da Coronavac, feita pelo Instituto Butantan, chegaram na cidade e foram usadas em alguns integrantes da equipe médica municipal.

O recebimento do conteúdo ocorreu por volta das 19h05, na sede da Secretaria de Saúde da cidade, localizada no bairro Santa Luzia. A cidade recebeu 1.640 doses, que irão imunizar exclusivamente profissionais da linha de frente de combate ao novo coronavírus, incluindo médicos/as e enfermeiros/as. Estima-se que essa quantidade será suficiente para cerca de 40% de toda a equipe.

A primeira pessoa a receber a vacina foi o doutor Malek Mounir, 33 anos, coordenador clínico multidisciplinar do hospital de campanha de Ribeirão Pires. É uma honra e uma gratidão. Acaba sendo o reflexo de um trabalho árduo. Esse é um passo para uma Ribeirão Pires e um mundo sem Covid", disse o médico. "Tivemos muitas emoções negativas nos últimos tempo e essa é uma emoção positiva."

Também foi vacinada Rute Moreno, 37, enfermeira e uma das coordenadoras do hospital de campanha. Uma segunda dose do imunizante será aplicada no prazo entre 14 e 21 dias. "Estamos na luta com muita esperança. Fico feliz em representar todo um grupo."

O evento simbólico contou com a presença do secretário de Saúde Audrei da Rocha, representante do Paço no importante dia contra a Covid-19. "É uma sensação de alegria, de alívio, para os nosso valorosos combatentes, guerreiros, da área da Saúde que sofreram muito nestes últimos meses. Houve muitos momentos de angústia. É uma fonte de esperança, mesmo ainda não suficiente, mas tenho certeza que os órgãos sanitários nos mandarão mais doses", comentou.

A vacinação para o restante da equipe de Saúde da cidade será iniciada na manhã desta quarta-feira (20), na sede da secretaria de Saúde. Serão colocados em ordem indivíduos que fazem parte de grupo prioritário, considerando critério de exposição de infecção e risco de agravamento ou óbito pela doença.