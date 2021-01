São Caetano reabre o parque Chico Mendes

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



18/01/2021 | 00:23



A Prefeitura de São Caetano reabre hoje o Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, no bairro Cerâmica). O local foi fechado em fevereiro do ano passado para ser modernizado e ganhou espaços novos, além de iluminação em LED, que traz mais segurança aos frequentadores e deve ser um dos atrativos do local. O parque, que tem 140 mil metros quadrados, vai funcionar todos os dias das 8h às 20h. Em razão da pandemia, os usuários passarão por medição de temperatura e terão à disposição álcool gel.

Entre as mudanças do equipamento está a substituição dos muros de fechamento por gradil orsometal, para dar leveza ao ambiente e maior visibilidade ao espaço, principalmente de fora para dentro. Agora, os pedestres têm passagem exclusiva para entrar no parque. “Logo de cara, assim que chegarem, os visitantes perceberão as diferenças por conta das duas entradas: a de veículos e a de pedestres”, explicou Iliomar Darronqui, secretário municipal de Serviços Urbanos.

O valor investido na obra foi de R$ 1.803.135,66, por meio de licitação. O Chico Mendes também recebeu outras melhorias, que ficaram a cargo da pasta e do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental). Uma delas é a guarita. Foram criados também espelhos d’água na extensão do novo gradil.

As sete quadras foram revitalizadas e contam com concreto usinado. A ideia é deixar a planície mais unificada. Uma das quadras, que era feita de cimento, foi readequada e poderá receber partidas de vôlei de areia. “Todas as traves das quadras de futsal e os aros de basquete são novos, além das quadras específicas de vôlei de areia e infantil”, afirmou o secretário.

Darronqui ressaltou que o parque recebeu revisão geral de iluminação, que agora é de LED, o que vai gerar economia de energia de cerca de 60% comparado com o que era gasto anteriormente. “A abertura do Chico Mendes reformado e revigorado fortalece a autoestima da nossa população neste momento tão difícil. Que possamos usá-lo dentro das premissas de distanciamento e promoção à saúde”, comentou o prefeito Tite Campanella (Cidadania).

Atividades coletivas estão proibidas enquanto a cidade permanecer na fase amarela do Plano São Paulo. Brinquedos individuais, como escorregador e gangorra, estão liberados. Pistas para caminhada e corrida também podem ser usadas. “A população ganha mais uma boa área de lazer. Será um lindo presente para a cidade, remodelado. O parque está, realmente, muito bonito”, comentou a secretária de Obras e Habitação, Maria de Lourdes.