Obituário - 17 de janeiro de 2021

Diário do Grande ABC



17/01/2021



SANTO ANDRÉ

Antonia Ruiz, 98. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Pablo Modrono Santamaria, 96. Natural da Espanha. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thereza de Souza, 92. Natural de Divinolândia (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelino Amâncio, 90. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laura Monteiro, 89. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agnello Rodrigues da Silva, 88. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Jardim da Colina.

Laurinda Macedo Pastore, 87. Natural de Portugal. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Verginio Barelli, 86. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dallila Ramos Mattos, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Santo André. Dia 13. Memorial Planalto.

José Martins Lage, 83. Natural de Ferros (Minas Gerais). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 14, no hospital de campanha Pedro de Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Rodrigues Guaracho, 82. Natural de Pinhalzinho (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Diva do Amaral Carregã, 81. Natural de Lutécia (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iolanda Ovídio, 79. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

José Soares Gomes, 76. Natural de Marilândia do Sul (Paraná). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Miraco Harada Tavares, 74. Natural de Bilac (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Jardim da Colina.

José Cãndido da Silva Filho, 73. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Contador. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliseu Bezerra Mendes, 72. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carrasco Filho, 71. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Inês Borba Faria, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Selma Ferreira de Oliveira, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 14. Jardim da Colina.

Luzia Bernardes da Silva, 47. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

José Inácio das Chagas, 90. Natural de Franca (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Thereza Feliciano Nunes, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Alves da Silva, 85. Natural de Garanhus (Pernambuco). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Mario Frusoni, 85. Natural de La Spezia, Itália. Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 13. Vale dos Pinheirais.

Maria Izaura Coelho, 81. Natural de Barbalha (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Planalto.

Orlinda Barbosa dos Santos, 80. Natural de Crisólita (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Walter Crema, 80. Natural de Martinópolis (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Otacilia Oliveira Rodrigues, 79. Natural der Ubajara (Ceará). Residia na Vila Ferreira, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Eduardo Parra Ortega, 77. Natural de Bariri (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 13. Jardim da Colina.

Pedro Antonio Mochetti, 77. Natural de Ipaussu (São Paulo). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 13. Vale dos Pinheirais.

Erotildes dos Santos da Silva, 75. Natural de Uiraúna (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Lídia Carmona Marinho, 74. Natural de São Paulo, Capital. Resikdia em São Paulo, Capital. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Waldomiro Bos, 74. Natural de Echaporã (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 12. Vale dos Pinheirais.

Luiz Carlos Lellis, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Planalto.

Ebio Pinto de Souza, 71. Natural de Muniz Freire (Espírito Santo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

José Antonio de Souza, 71. Natural de Lupércio (São Paulo). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

José Dias da Silva, 71. Natural de Lençóis Paulista. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Hélio Graton, 70. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Ariovaldo Gonçalves de Oliveira, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Planalto.

José Teixeira Leão, 66. Naturtal de Caririaçu (Ceará). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Jaconias Pereira Silva, 64. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Antonio Valdevino dos Sants, 61. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia em São Paulo, Capital. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Otília da Silva dos Santos, 90. Natural de Riacho das Almas (Pernambuco). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Francisca Fernandez Fischer, 79. Natural da Espanha. Residia no Guarujá (São Paulo). Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Roberto Paulo Flauto, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

José Pinto, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Diadema. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Francisco Assis de Oliveira, 68. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia em São Paulo, Capital. Dia 12, em São Bernardo. Vale da Paz.



MAUÁ

Ana Moreira da Silva, 83. Natural de Areias (São Paulo). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 14, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Ismael da Silva, 66. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Celina Batista de Lima, 61. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

Décio Donizete de Campos, 56. Natural de Mauá. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Sônia Maria Rodrigues de Almeida, 46. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria das Graças Silva de Jesus, 51. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 14, em Mauá. Cemitério São José.