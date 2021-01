Amigo de Príncipe Harry fala sobre como ele está depois de abdicar o título de realeza

16/01/2021 | 14:10



Como você viu, Príncipe Harry e Meghan Markle acabaram abrindo mão do título de realeza e agora meses depois do ocorrido, uma fonte próxima ao casal acabou comentando como que eles estão se sentindo em relação a isso.

Segundo o Just Jared, o jornalista Tom Bradby, é quem é a fonte próxima ao casal e que estava presente na turnê que eles fizeram na África do Sul e comentou sobre o assunto no programa Love Your Weekend, da ITV.

Acho que eles estão se sentindo melhor, sim... Eu acho que eles estão satisfeitos com todas as coisas que eles estão fazendo e eles estão bastante animados.

Caso você não saiba, o Duque e a Duquesa de Sussex acabaram saindo até dos palácios da Inglaterra e foram morar na Califórnia. Segundo a fonte, ele acredita que o filho da Princesa Diana está até um pouco dividido com a situação.

Ele está com o coração partido pela situação com a sua família, você não precisa necessariamente ter conhecimento para saber disso, mas acho que é verdade.

O jornalista falou também sobre a relação entre os Príncipes William e Harry.

A situação com a família claramente não é a ideal e tem sido um ano muito difícil para todos. Eu acho que eles são muito felizes na verdade, mas acho que eles lutam com sua posição na vida, acho que todos eles lutam. Acho que William também, não acho que ele ache isso fácil. Ainda há muitos sentimentos feridos por todos os lados e é muito difícil... Acho que o público deseja desesperadamente que eles fiquem bem e que todos sejam felizes, e claramente essa não foi a situação no ano passado. Não é uma situação fácil ou confortável, não acho que jamais seria uma situação fácil ou confortável. Você tem que lembrar que não se trata apensa de uma família, é uma empresa. Eles estão no negócio de serviço público em uma plataforma exposta muito elevada e, até certo ponto, estão todos presos nela juntos. e isso cria muitas tensões que as pessoas talvez vejam com relativa clareza de fora, mas ao mesmo tempo, estão tentando ser uma família.