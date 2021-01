Mauá volta a emitir boletim e mortes disparam na região

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



13/01/2021 | 09:15



Depois de 14 dias, Mauá voltou a emitir ontem boletim epidemiológico. A atualização trouxe a informação de 444 mortes e 8.879 pessoas contaminadas com o coronavírus na cidade. São 31 perdas e 724 casos desde o documento emitido em 28 de dezembro. Os dados represados fizeram o Grande ABC registrar ontem o dia mais letal desde o início da pandemia, com 54 óbitos, além de 1.305 infectados – a marca anterior eram 40 perdas registradas em 6 de julho.

Além das mortes registradas em Mauá, outras 23 foram informadas por Diadema (oito), Santo André (cinco), São Bernardo (quatro). São Caetano (três) e Ribeirão Pires (três). Apenas Rio Grande da Serra não registrou perdas ontem.

Com isso, o Grande ABC acumula 3.645 mortes e 104.308 pessoas infectadas desde o início da pandemia, em março de 2020. A cidade com maior número de contaminados e mortes é São Bernardo, com 40.291 e 1.261, respectivamente. Santo André tem 880 óbitos e 30.903 contaminados, Diadema conta com 581 perdas e 13.544 infectados, São Caetano acumula 330 baixas e 6.484 casos, Ribeirão Pires informa 120 mortes e 3.342 contaminados e Rio Grande da Serra tem 29 perdas e 866 casos. Já são pelo menos 85.105 recuperados da doença em toda a região.

O Estado registra 48.662 óbitos e 1.561.844 casos confirmados da Covid. Entre o total de casos diagnosticados, 1.373.425 pessoas estão recuperadas.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 66,8% na Grande São Paulo e 65,4% no Estado. O número de pacientes internados é de 13.175, sendo 7.668 em enfermaria e 5.507 em unidades de terapia intensiva.

O Brasil registrou 1.110 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 204.690 o número total de óbitos pela doença no País. De segunda para terça foram notificados 64.025 novos casos, elevando o total de infectados para 8.195 637.