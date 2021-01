Viúva de Chadwick Boseman se emociona em homenagem póstuma ao ator

12/01/2021 | 11:10



Taylor Simone Ledward, cantora e viúva do ator Chadwick Boseman, se emocionou ao agradecer pela homenagem póstuma que o astro do filme Pantera Negra recebeu no Gotham Awards 2021. Em um vídeo, ela falou sobre como se sente honrada em receber o prêmio em nome do marido, que morreu em agosto de 2020, aos 43 anos de idade, após uma batalha contra um câncer no cólon.

- É uma honra receber esse prêmio em nome do meu marido, um reconhecimento não apenas de seu profundo trabalho, mas de seu impacto nesta indústria e neste mundo. [...] Ele foi a pessoa mais honesta que eu já conheci. Ele procurou ativamente por isso, em si mesmo, nas pessoas ao seu redor e no momento em que viveu, disse Taylor em trecho do vídeo.

Ela ainda deixou uma mensagem para o marido e apareceu visivelmente emocionada:

- Chad, obrigada. Eu te amo. Estou muito orgulhosa de você. Continue nos iluminando. Obrigada.

Os dois estavam juntos desde 2015 e essa foi a primeira vez que Taylor se pronunciou desde a morte do companheiro