Como desativar confirmação de leitura nas Mensagens Diretas do Twitter

Marcella Blass

Do 33Giga



11/01/2021 | 11:48



Assim como no WhatsApp e no Messenger, as Mensagens Diretas do Twitter têm confirmação de leitura para garantir que o destinatário visualizou o conteúdo. Apesar de ser uma configuração padrão, em poucos cliques é possível desativar esse recurso e aumentar a sua privacidade na rede social. Saiba como fazer no tutorial a seguir – o passo a passo foi realizado na web, mas é semelhante em dispositivos Android e iOS.

1 – Na página inicial do Twitter, clique em Mais na coluna lateral esquerda.

2 – Entre em Configurações e privacidade.

3 – Na coluna Configurações, clique em Privacidade e segurança.

4 – Em Sua atividade no Twitter, vá até Mensagens Diretas.

5 – Por fim, basta desmarcar a caixa assinalada ao lado de Mostrar confirmação de leitura.