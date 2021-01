Por gancho e covid-19, Santos terá troca no gol e chance a Vladimir após 5 meses

11/01/2021 | 07:25



As mudanças na meta do Santos voltarão a se repetir em seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Com John em recuperação do coronavírus e agora João Paulo suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Vladimir deverá receber uma nova chance, após cinco meses de inatividade, no duelo com o Botafogo, no próximo domingo, pela 29.ª rodada, na Vila Belmiro.

Na temporada 2020, o Santos já usou quatro goleiros. Iniciou com Everson como titular, mas ele se transferiu ao Atlético-MG, chegando a acionar o clube na Justiça. Depois, a vaga passou pelas mãos de Vladimir, João Paulo e John, o novo titular.

Vladimir foi quem menos atuou. Fez sete jogos, até se lesionar em duelo com o Athletico-PR, pela terceira rodada do Brasileirão, em 16 de agosto. Precisou passar por cirurgia no dedinho do pé direito e, mais recentemente, renovou o seu contrato até o fim de 2021. A sua vaga, então, foi herdada por João Paulo.

Com 26 jogos disputados, João Paulo é quem mais ocupou a meta santista na temporada. Mas perdeu essa condição depois de contrair o coronavírus, no início de novembro. Participou da derrota para o Flamengo, por 4 a 1, quando os titulares foram poupados, e agora teve nova chance, sendo destaque no triunfo por 1 a 0 sobre o São Paulo. Antes do clássico no Morumbi, a rotação no gol santista foi alvo de conversa com Cuca, sendo usada para motivar o jogador.

"Nós perdemos o John, tivemos que deixá-los (ele e o zagueiro Wagner Leonardo deram positivo para o coronavírus) na Argentina. Estão de volta, fazem muita falta dentro e fora de campo. Como tínhamos perdido o João Paulo pelo coronavírus, agora perdemos o John. Conversei sobre isso com ele. Fez bom jogo, é importante para nós", disse o treinador, em entrevista coletiva.

John está em isolamento social e aguarda o resultado de novo teste para o coronavírus para saber se retornará à meta santista no segundo jogo da semifinal da Libertadores diante do Boca Juniors, quarta-feira, na Vila Belmiro. Caso contrário, a vaga será novamente de João Paulo, que participou de quatro jogos da fase de grupos da competição.

No fim de semana, o rodízio na meta santista prosseguirá. E a não ser que John teste negativo para a covid-19, a função será exercida por Vladimir. Satisfeito com os seus goleiros, Cuca destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido por Arzul, preparador de goleiros. "É bom de trabalhar, excelente profissional. Os meninos sobem com confiança. Deixa o ambiente muito bom, o que é salutar", disse o treinador.

OUTRO DESFALQUE - Além de John, outro desfalque certo do Santos para o duelo com o Botafogo é Alison, que entrou no segundo tempo do clássico com o São Paulo e recebeu o terceiro cartão amarelo. Nesse caso, Jobson e Sandry são os favoritos para atuar no fim de semana. E Vinicius Balieiro corre por fora.