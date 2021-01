Região possui 339 postos de trabalho nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



11/01/2021 | 07:00



Os profissionais em busca de recolocação no mercado de trabalho do Grande ABC podem conferir as 339 oportunidades disponíveis nos centros públicos das prefeituras e em agência que possui unidade em Santo André.

A maior parte das chances está na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo: 190. Dessas, 45 são para ajudante de carga e descarga de mercadoria; 30 para atendente de lanchonete; 30 para operador de máquinas, sendo 20 para operatrizes e dez para fixas; além de 22 para auxiliar de linha de produção, entre outras. Interessados devem enviar currículo para e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br, com a vaga desejada e o número do CPF.

O Portal de Emprego da Prefeitura de São Caetano oferece 54 oportunidades, basta consultar www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano para verificá-las.

Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) conta com 31 postos de trabalho, sendo, entre outros, oito para manobrista, três para montador de andaimes e três para ajudante de estruturas metálicas. Inscrições são feitas pelo Emprega Brasil, do governo federal (https://empregabrasil.mte.gov.br).

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires disponibiliza 15 vagas, dessas, dez são para técnico de rede (telecomunicações) e uma para motorista de caminhão basculante. Interessados devem visitar o portal Emprega Brasil.

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá dispõe de dez posições, a exemplo de duas para técnico em manutenção de equipamentos de informática, uma para ferramenteiro e uma para torneiro CNC. Lista com todos os postos está no site da prefeitura, em Bolsa de Empregos.

O CPETR de Diadema conta com quatro chances, sendo uma para auxiliar de sepultamento e uma para mecânico de manutenção industrial. Interessados devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

A Luandre dispõe de 35 oportunidades. Os maiores salários são oferecidos para analista de suprimentos pleno (R$ 5.500 a R$ 6.000), analista de serviços ao cliente (R$ 4.000 a R$ 4.500) e especialista de imagem (R$ 3.000 a R$ 3.500). Cadastro é feito pelo site candidato.luandre.com.br ou aplicativo.