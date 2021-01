A memória policial do Grande ABC

Ademir Medici

09/01/2021 | 07:00



A homenagem foi prestada em janeiro de 1921. Inauguração solene. Afinal, Queiroz dos Santos exerceu por vários anos o cargo de delegado e continuava a prestar serviços, na qualidade de primeiro suplente. O titular era o bacharel Durval de Villalva, que discursou no ato e convidou a Sra. Elisa Flaquer – ela mesma, nome de rua no Centro de Santo André – para descerrar o quadro com a foto do homenageado.

Mais autoridades discursaram: em nome dos amigos e admiradores de Queiroz dos Santos, o dr. Pereira Borges; em nome do homenageado, respondeu o senador Cesário Bastos, loteador da Vila Bastos.

Antonio Queiroz dos Santos ofereceu, em sua residência, um banquete às pessoas que assistiram ao ato.

PRESENTES

Além dos citados, participaram da solenidade Elizinha Cordes, Paschoalina Queiroz, Paulina Queiroz, senador Flaquer, Emilio Cordes, prefeito Saladino, professor José Augusto Leite Franco, Accacio Novaes (autoridade policial de São Caetano), João Evangelista de Paiva Azevedo, Ludovico Cimieri, Valentim dos Santos, Bernardino Queiroz, Nicolau Arnoni e o autor desta notícia publicada pelo Estadão, o professor Francisco Carret, que era o correspondente do jornal na região.

O retrato de Queiroz dos Santos não está mais na delegacia. O prédio em que funcionava a delegacia 100 anos atrás não existe mais. Um novo prédio foi especialmente construído, e hoje é sede do 1º Distrito Policial de Santo André, localizado na Rua Xavier de Toledo – Memória já publicou a foto da inauguração deste prédio histórico.

SUGESTÃO

Senhor delegado titular do 1º DP de Santo André, sucessor de Queiroz dos Santos e do Dr. Durval Villalva, por que não construir a memória dos delegados que atuaram em Santo André? Fica a sugestão e a listagem de alguns deles, publicada por João Netto Caldeira em seu maravilhoso livro Álbum de São Bernardo, edição de 1937.

A lista começa em 1892, diz o autor:

- Quintino de Oliveira

- Arthur Queiroz dos Santos

- Italo Stefanini

- Benedicto Cesário do Nascimento

- Coronel Saladino Cardoso Franco

- Dr. José Luiz Flaquer

- Malachias de Oliveira Leitão

- Dr. Eugênio Rocha

- Cândido Mariano Galvão Bueno

- Benedicto Cesário do Nascimento

- Luiz Lobo Junior

- Elias José de Almeida

- Joaquim Lopes da Silva

- Francisco de Souza Mello Freire

- Nicolau Antonio Arnoni

- Antonio Joaquim de Lima

- Ernesto Gonçalves da Silva

- João Baptista de Almeida

- Antonio Queiroz dos Santos

- João D’Angeli

- Francisco Eugênio de Lima

- Dr. Henrique Villaboim

- Dr. João Queiroz de Assumpção Filho

- Dr. Durval de Villalva

- Dr. Manoel de Góes

- Dr. Menezes Drummond

- Dr. Gastão Maia

- Dr. Homero Vaz do Amaral

- Dr. Pedro Piva

- Dr. Paulo Paulista

- Dr. Augusto Affonso Netto

- Dr. Abelardo Laranjeira

- Dr. Raymundo de Menezes

- Dr. Adolpho Mendonça Ribeiro

E de 1937 para cá, quais foram os delegados de polícia de Santo André, do antigo município de São Bernardo?

NOTA

Ao visitar a delegacia de polícia para a realização do seu livro, João Netto Caldeira destacou: “Desperta a atenção de quantos visitam a delegacia, a bela organização do arquivo, em volumes solidamente encadernados e com douração, estando a matéria criteriosamente dividida. Esse trabalho abrange o período de 1842 até hoje”.

Diário há meio século

Sábado, 9 de janeiro de 1971 – ano 13, edição 1430

Manchete – Tupamaros sequestram o embaixador inglês em Montevidéu, Geoffrey Jackson.

São Bernardo – Contrariando decisão do prefeito Aldino Pinotti, que determinou a paralisação das atividades da Casa do Asfalto, apontada como poluidora, o juiz da 2ª Vara da Comarca concedeu liminar à mesma, que continuava a operar.

Futebol – Prefeitura de Santo André cancela de última hora a partida decisiva entre Sete de Setembro e Alvinegro. Alegação: preservar o gramado do Estádio Municipal, o futuro Bruno Daniel. O Santo André FC jogaria à tarde.

O Sete de Setembro, de Vila Valparaíso, foi fundado em 1945; o Alvinegro, do Parque das Nações, em 1950. O vencedor seria o campeão da cidade, versão 1970.

Hoje

- Dia do Fico. “Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto! Digam ao povo que fico”, disse Dom Pedro I em 9 de janeiro de 1822, ao negar-se a retornar para Portugal, contrariando a vontade da Corte.

- Dia do Astronauta.

Santos do Dia

- André Corsini.

Adriano (635-710). Professor de ciências humanas e teologia. Conselheiro do papa Vitalino. Durante 39 anos evangelizou na Inglaterra.

São Paulo vai ter Metrô

Texto: Milton Parron

Janeiro, mês de aniversário da cidade de São Paulo que no dia 25 estará comemorando, ao menos oficialmente, 466 anos de fundação.

O programa Memória rememorará momentos marcantes da trajetória da cidade, focalizando personagens que acumularam histórias da Paulicéia, muitos deles até ajudaram a escrevê-las.

Serão três programas produzidos a partir do riquíssimo acervo do Cedom (Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes) e dos meus próprios arquivos.

No primeiro programa, que irá ao ar neste fim de semana, trecho das comemorações do aniversário de São Paulo com um show em praça pública.

Interessantes depoimentos dos ex-prefeitos Miguel Colasuonno e Faria Lima, este último anunciando a contratação de uma empresa para fazer o levantamento topográfico da Capital para estabelecer o sistema de Metrô que aqui seria construído.

De antigos programas da série Memória, produzidos em datas de aniversário de São Paulo, foram resgatadas as participações de Blota Júnior, Tom Zé, Salomão Ésper, Camargo Guarnieri, Demônios da Garoa, Paulo Bonfim e Inezita Barroso.

EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). São Paulo viva (primeira parte). Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 22h, com reprise amanhã às 7h e durante madrugadas da semana.