Cônego Domênico Rangoni tem trânsito após acidente

Do Diário do Grande ABC



08/01/2021 | 16:33



Na tarde desta sexta-feira (8), a Rodovia Cônego Domênico Rangoni está com tráfego lento, sentido São Paulo, do km 260 ao km 261, devido acidente de choque envolvendo uma carreta, mas sem vítimas. Há interdição parcial de faixas no local.



Há restrição temporária na serra da Imigrantes, em direção à Capital, para carretas e caminhões, que devem utilizar a pista norte da via Anchieta para subir.



As demais rodovias que formam o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. O tempo está parcialmente encoberto, com chuva em pontos isolados, e a visibilidade boa.



O SAI está em Operação Normal (5X5). Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.



O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá).