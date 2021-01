Doncic brilha e Mavericks batem Nuggets na prorrogação; Lakers perdem em casa

08/01/2021 | 07:36



Com mais uma grande atuação do esloveno Luka Doncic, o Dallas Mavericks conseguiu uma importante vitória na rodada de quinta-feira da NBA. Perto de um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) - 38 pontos, nove rebotes e 13 assistências, além de quatro roubos de bola -, o armador carregou o time do Texas ao triunfo fora de casa contra o Denver Nuggets por 124 a 117 na prorrogação, após empate em 109 no tempo normal.

Além de Doncic, outros jogadores dos Mavericks se destacaram. Dorian Finney-Smith foi o segundo maior pontuador da equipe com 14 pontos, oito rebotes, três roubos de bola e dois tocos, assim como Josh Richardson, que também terminou o jogo com 14 pontos. Quem também brilhou foi Maxi Kleber, que marcou todos os seus nove pontos na reta final do último período, incluindo a última cesta a menos de três segundos do fim.

Pelos Nuggets, o pivô sérvio Nikola Jokic foi o grande destaque - responsável por 38 pontos, 11 rebotes, quatro assistências e dois roubos -, mas não pôde impedir o revés do seu time. O armador Jamal Murray passou perto de fechar a partida com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 21 pontos e nove assistências) e Gary Harris marcou 15 pontos, além de quatro rebotes.

O resultado positivo levou os Mavericks a uma campanha de 50% de aproveitamento. Com quatro vitórias em oito jogos, o time do Texas subiu para a nona colocação da Conferência Oeste. Os Nuggets, com três triunfos e cinco derrotas, ocupam a 12.ª posição.

Quem perdeu a liderança do Oeste foi o Los Angeles Lakers - agora com o Phoenix Suns -, que foi derrotado em casa, no ginásio Staples Center, pelo San Antonio Spurs por 118 a 109. Esse foi o terceiro duelo entre as equipes neste início de temporada regular e o atual campeão da NBA havia ganhado os dois anteriores, que foram disputados no Texas.

Estratégia, força do conjunto e algumas ótimas atuações individuais fizeram a diferença para os Spurs - cinco jogares anotaram ao menos 14 pontos. O principal pontuador foi LaMarcus Aldridge (28), seguido por DeMar DeRozan (19 e oito assistências)), Dejounte Murray (18 e oito rebotes), Rudy Gay (15) e Lonnie Walker (14).

Com um "double-double" cada, LeBron James (27 pontos e 12 assistências) e Anthony Davis (23 pontos e 12 rebotes) fizeram o possível, mas esbarraram na ótima atuação dos Spurs.

Na Conferência Leste, o Philadelphia 76ers foi derrotado pelo Brooklyn Nets por 122 a 109, no ginásio Barclays Center, em Nova York. Sem os astros Kyrie Irving, poupado, e Kevin Durant, proibido de jogar por causa do protocolo de saúde, o time da casa contou com excelente performance da dupla Caris LeVert (22 pontos, 10 assistências e sete rebotes) e Joe Harris (28 pontos).

Nos 76ers, que possuem a melhor campanha geral com sete vitórias e agora duas derrotas, os maiores pontuadores foram Shake Milton (24 pontos e sete assistências), Joel Embiid (20 pontos e 12 rebotes), Tobias Harris (17 pontos, oito rebotes e quatro assistências) e o novato Tyrese Maxey (16 pontos).

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Brooklyn Nets 122 x 109 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 90 x 94 Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets 117 x 124 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 109 x 118 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 135 x 117 Minnesota Timberwolves

