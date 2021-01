S.Caetano anuncia compra de 180 mil doses da Coronavac

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



07/01/2021 | 00:01



A Prefeitura de São Caetano assinou protocolo de intenção de compra de 180 mil doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech. O documento foi enviado ao Instituto Butantan, responsável pela pesquisa do imunizante no País, e as doses devem ser adquiridas assim que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilência Sanitária) aprovar a vacina. A estimativa é que a cidade invista aproximadamente R$ 10 milhões na aquisição.

Segundo Tite Campanella (Cidadania), prefeito de São Caetano, o grupo prioritário para receber o imunizante (profissionais da saúde, pessoas a partir de 60 anos, indígenas e quilombolas) será vacinada com 86 mil doses enviadas pelo governo do Estado. Quando a Prefeitura tiver as demais doses em mãos, será suficiente para imunizar o restante da população, à exceção de crianças e adolescentes, cuja imunização não está prevista.

Campanella afirmou que a Secretaria da Saúde, liderada por Regina Maura Zetone, já estava tratando do acordo desde o ano passado. “O relacionamento próximo com o Instituto Butantan e a própria USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que está participando do processo de testagem, criou cenário para que a gente pudesse sair na frente”, assinalou. Ele declarou que a cidade estuda vacinar a população pelo sistema drive-thru, já que adquiriu o know-how ao testar a população para a Covid por este meio. Estimativa é que 5.000 moradores recebam a Coronavac por dia.

Em transmissão nas redes sociais na noite de ontem, Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, disse que mesmo que a Coronavac não seja aprovada, a cidade irá fechar protocolo de intenção com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), do Rio de Janeiro, responsável pela introdução do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pelo laboratório Astrazeneca. Ele afirmou que o município já adquiriu kits de vacinação (seringas, agulhas e luvas) suficientes para imunizar a população andreense.

O governo do Estado apresentou, em reunião virtual realizada ontem com os prefeitos das 645 cidades, o Plano Estadual de Vacinação contra o novo coronavírus. Objetivo é que todas as regiões de São Paulo iniciem a vacinação em 25 de janeiro. Até março, 18 milhões de doses devem ser aplicadas.

A administração anunciou que pretende dobrar o número de postos de vacinação em parceria com as prefeituras. Atualmente, são cerca de 5.200 unidades, que devem ser ampliadas com a inclusão de escolas, quartéis da Polícia Militar, estações de trem e terminais de ônibus como pontos de vacinação. A estimativa é a de que a vacinação envolva cerca de 79 mil profissionais, com 54 mil trabalhadores do setor da saúde e 25 mil agentes da segurança pública para garantir a segurança da população e evitar aglomerações nos locais de imunização.

“A saúde é a prioridade absoluta. Lamentavelmente, todos os 215 países estão enfrentando uma segunda onda desse vírus e isso exige cuidado, zelo, disciplina, perseverança, determinação e coragem para fazer o que precisa ser feito”, disse João Doria (PSDB), governador do Estado.

De acordo com Paulo Serra, na reunião foi informado que pedido de autorização para uso emergencial da Coronavac deve ser enviado hoje à Anvisa. Ele defendeu que, independentemente de disputas políticas, é momento de prefeitos, governos do Estado e federal sigam caminho unificado pela vacinação. “Estudando todos os casos dos países que estão enfrentando a Covid, não tem nenhuma saída melhor para retomada do que a vacina. Temos que vacinar o mais rápido possível. Vamos torcer para que prazo em 25 de janeiro seja mantido”, assinalou.

Região confirmou 20 mortes ontem

As prefeituras do Grande ABC confirmaram, ontem, mais 20 mortes causadas pelo novo coronavírus, sendo 12 em São Bernardo, quatro em São Caetano, três em Diadema e uma em Santo André. Assim, as sete cidades registram 3.542 óbitos desde o início da pandemia. São 101.095 casos e 83.992 recuperados ao todo. Outros 113.094 pacientes aguardam diagnóstico.

Santo André contabiliza 29.849 positivos e 867 vítimas fatais, enquanto São Bernardo registra 39.552 confirmações e 1.232 falecimentos, São Caetano tem 6.286 infectados e 315 óbitos, Diadema soma 13.208 casos e 569 mortes, Mauá totaliza 8.154 positivos e 413 perdas, Ribeirão Pires possui 3.220 diagnósticos e 117 vidas ceifadas e Rio Grande da Serra computa 826 confirmações e 29 vítimas fatais.

A ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 60,7% em Santo André, 67% em São Bernardo e 37,5% em São Caetano. Diadema possui 66% das vagas de enfermaria e unidade de terapia intensiva ocupadas. Mauá não informou. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não contam com UTI.

O Estado de São Paulo registra 47.511 óbitos e 1.501.085 casos confirmados de Covid-19. São 1.336.589 pessoas recuperadas, sendo que 159.017 foram internadas e tiveram alta. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 65,2% na Grande São Paulo e de 62,5% no Estado.

Segundo o Ministério da Saúde, o País tem 7.873.830 diagnósticos positivos, 198.974 mortes e 7.036.530 recuperados.