Faça um tour virtual pela icônica casa de shows CBGB

Fundada em 1973 por Hilly Kristal, a casa de shows CBGB foi o berço do movimento punk norte-americano. Em seu palco, se consagraram nomes como Ramones, Blondie, Patti Smith e Talking Heads. Mas o espaço icônico fechou as portas em 2006. Antes do fim, no entanto, o proprietário encomendou uma sessão de fotos panorâmicas. Essas imagens renderam um tour virtual, que permite aos internautas recordar ou conhecer cada pedacinho em 360º.

O tour do CBGB começa pela fachada da casa de shows. Depois, é possível explorar o palco, o camarim dos artistas, o bar, o escritório de Hilly Kristal e até os banheiros – todos, sem exceções, com paredes cobertas por pichações e várias camadas de cartazes. Cada um dos cenários visitados tem uma legenda, que traz pequenas informações e curiosidades sobre o ambiente. O conteúdo está em inglês.

Ainda vale destacar que, desde 2008, o endereço do CBGB é ocupado por uma loja de roupas de John Varvatos. O estilista norte-americano manteve boa parte das características paredes do local, mas empregou uma atmosfera mais sofisticada com o uso de madeira escura, lustres de cristal, cortinas de veludo e teto negro. É possível conferir o resultado via Google Maps.