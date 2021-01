Polícia Civil prende homem responsável por queimar e ocultar em São Bernardo corpo de jovem

Do Diário do Grande ABC



05/01/2021 | 17:03



Atualizado às 18h30

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (5), comerciante responsável por queimar e ocultar o corpo de uma estudante de 18 anos, identificada como Nicole Kemmily. O cadáver da vítima foi localizado no dia 29 de dezembro, na Estrada do Montanhão, em São Bernardo, e enterrado no dia 30 no Cemitério do bairro dos Casa.

O caso foi investigado por agentes do Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais. A jovem estaria tendo um relacionamento com Diego da Silva, 35 anos, dono de uma boate localizada na Avenida Sapopemba, Zona Leste da Capital.

Segundo a Seccional de São Bernardo, o suspeito confessou que estava com a vítima quando ela consumia drogas e teria sofrido overdose. Exames da perícia médica ainda estão sendo aguardados. Com medo das consequências legais, já que no passado teria se envolvido com crime semelhante, o comerciante tentou ocultar o fato. Para isso, ele comprou gasolina em um posto de combustível, ateou fogo no corpo da jovem e o abandonou no Montanhão.

O tecido usado para envolver o cadáver da estudante foi encontrado na boate, sendo apreendido para perícia técnica. De acordo com o delegado Ronald Marques, uma testemunha reconheceu o cobertor com sendo da danceteria. Além disso, apurou-se que o homem teria coagido testemunhas do fato e se desfez do aparelho celular que usava na ocasião.

O autor foi detido em cumprimento a mandado de prisão temporária decretado pela Justiça.