Meghan Markle e Príncipe Harry inauguram organização e divulgam carta para 2021: Acreditamos no melhor da humanidade

02/01/2021 | 12:10



Meghan Markle e Príncipe Harry reviraram o baú por uma causa nobre! No primeiro dia de 2021, o casal compartilhou com o público seu novo site oficial dedicado para a fundação Archewell, uma organização sem fins lucrativos voltada para o impacto, cujo objetivo principal é elevar e unir as comunidades locais e globais:

Acreditamos que a compaixão é a força cultural definidora do século 21. Ouvimos as pessoas e suas comunidades, os ajudamos a contar suas histórias, colocamos ações reais por trás de nossas palavras e destacamos uma nova geração de liderança, disseram os dois em trecho de texto publicado no site.

Com uma foto de Harry quando era criança no colo de sua mãe, a Princesa Diana, além de uma imagem de Meghan também com sua mãe, eles publicaram uma carta para 2021:

Eu sou filho da minha mãe. E eu sou a mãe do nosso filho. Juntos, trazemos a você Archewell. Acreditamos no melhor da humanidade. Porque vimos o melhor da humanidade. Temos experimentado compaixão e bondade, de nossas mães e de estranhos. Diante do medo, luta e dor, pode ser fácil perder isso de vista. Juntos, podemos escolher coragem, cura e conexão. Juntos, podemos escolher colocar a compaixão em ação. Nós convidamos você a se juntar a nós. Enquanto trabalhamos para construir um mundo melhor, um ato de compaixão de cada vez.

O podcast produzido por Meghan e Harry, chamado Archewell Audio, também faz parte do mesmo projeto.