A TV passa por São Caetano. E vence a Serra do Mar

O próprio professor elucida a dúvida: o programa transmitido de São Caetano em 1955 foi um jogo de futebol, diretamente do Estádio Anacleto Campanella, pelo Campeonato Paulista: São Bento, ex-São Caetano, 2, Sociedade Esportiva Palmeiras 4.

A notícia está na trilogia TV Tupi, do Tamanho do Brasil, obra escrita por Elmo Francfort e Mauricio Viel, com apoio da Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), e que pode ser lida gratuitamente. Basta entrar no Google e colocar ‘Abert Memória’, ensina o professor Andrade.

“É o nosso presente aos 70 anos da TV no Brasil”, escrevem os autores. O episódio da transmissão pioneira de São Caetano está na página 409 e seguintes, do capítulo 32 do volume 2. Acessem. Leiam. E não conseguirão parar a leitura, de tão envolvente. Gratidão, amigo Andrade, gratidão senhores Elmo Francfort e Mauricio Viel.



Os novos bandeirantes (*)



Em 1955, já em posse de equipamentos mais modernos e portáteis, surgiu a ideia de o Canal 3 fazer a transmissão ao vivo de uma partida de futebol a ser realizada em São Caetano, entre São Bento e Palmeiras.

Foi satisfatória a primeira experiência com transmissão intermunicipal de televisão, mesmo porque, a distância não era grande e foi possível enviar os sinais para a torre da Tupi diretamente da unidade móvel.

O segundo passo seria desafiar a Serra do Mar e realizar a primeira transmissão direta, à grande distância, exibindo ao vivo uma partida de futebol que aconteceria em Santos, no dia 18 de dezembro de 1955, da Vila Belmiro: Santos e novamente Palmeiras.

Pouco mais de um mês após a transmissão direta de São Caetano, já foram iniciados os trabalhos intensos para o novo desafio. Estudos técnicos foram feitos para a instalação de antenas no alto da serra para captar e “rebater” o sinal da baixada para o planalto. Para isso, no mês de setembro, os técnicos da TV Tupi estiveram no pico de Paranapiacaba e fizeram alguns testes de sinal.

Para chegar até lá, foi necessário abrir picadas na mata e permanecer precariamente por dias e noites no local. Os testes não foram favoráveis e outro ponto teve que ser escolhido, o pico da Bela Vista, situado a 1.100 metros do nível do mar.

Desta vez os sinais de áudio e vídeo foram bem recepcionados e, no local, foi montada uma base, que a turma do Sumaré batizou de “Acampamento Mauá”, uma homenagem ao Visconde de Mauá, construtor da primeira estrada de ferro.

Depois de muitos dias demontagem e ajustes, a estação do acampamento conseguiu captar o sinal oriundo da Vila Belmiro e enviá-lo para São Paulo, onde foi perfeitamente captado pelas antenas da PRF3-TV nos altos do edifício do Banespa. Naquele marcante dia 1º de dezembro de 1955, toda a Região Metropolitana de São Paulo e algumas cidades do entorno assistiram, pela primeira vez, a uma partida de futebol que aconteceu a longa distância da emissora geradora, graças aos esforços da abnegada equipe técnica do Sumaré.



FONTE

Publicou o Diário da Noite, de São Paulo, em 19 de dezembro de 1955, p. 16, em reportagem assinada por Airton Rodrigues: “Conquista a TV-3 a Serra do Mar”, acrescentando: “Os técnicos e auxiliares da TV Tupi se tornaram verdadeiros desbravadores bandeirantes”.

Da reportagem: “Veículos levaram os técnicos até os sopés das montanhas, de onde tinham que seguir caminhando com facão em punho, abrindo picadas nas matas virgens e carregando pesados equipamentos. Dormiam em barracas no meio da mata, passando frio e expondo-se aos mais variados tipos de perigo, principalmente dos ataques de animais selvagens”.



(*) Fonte: TV Tupi, do Tamanho do Brasil, vol. 2, Da Televisão Regional à Prorrogação Via Satélite, obra escrita por Elmo Francfort e Maurício Viel, 2020.



Diário há meio século

Quinta-feira, 31 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1423

Manchete – Bascos condenados a morte estão salvos. Agora, os judeus

Generalíssimo Franco anuncia a comutação da pena de morte imputada a seis nacionalistas bascos.

Mundo aguardava a reconsideração da sentença determinada a dois judeus russos que tentaram sequestrar um avião da companhia soviética Aeroflot e emigrar para Israel.

Em Santo André, durante 30 minutos, 80 comerciantes judeus fecharam as lojas em sinal de protesto.

Voleibol Masculino – Randi EC, de Santo André, sagrou-se vice-campeão paulista ao derrotar o Palmeiras por 3 sets a 2. O jogo foi disputado na quadra do Bochófilo de Santo André. O Santos FC tornou-se tricampeão.

Imprensa – Salvador Silva, chefe do Setor de Esportes do Diário do Grande ABC, convidado a participar de uma comissão de jornalistas do Interior do Estado de São Paulo. A comissão apontará os melhores esportistas do ano no setor amador. A escolha principal de Salvador Silva deverá recair sobre Ivone Moisés, tricampeã em xadrez por Santo André nos Jogos Abertos do Interior.

Em 31 de dezembro de...

1920 – A imigração para o Brasil. Roma, 30 (UP) – Há duas semanas o Comissariado Geral da Emigração autorizou o embarque de 12 famílias de colonos para o Brasil; anteontem (28), mais 15 famílias tiveram a mesma autorização.

1955 – Assumiu a nova diretoria e conselheiros da Associação dos Advogados de São Caetano para a gestão 1956.

Diretoria: Dante Glaucus Deleo, presidente; Paulo Augusto Bueno Wolf, primeiro secretário; José Herculano de Souza, segundo secretário; Maria Júlia do Amaral Antunes, primeiro tesoureiro; segundo tesoureiro, Moacir Rodrigues.

Conselho: Odilon de Souza Mello, Enéas Chiochetti e Milton Miasi; suplentes: José Luiz Vasconcelos, José Mariano dos Santos e Dirceu de Oliveira Lima.

Na posse, o professor Miguel Reale pronunciou a conferência ‘O Advogado no Momento Presente’.

1960 – Inaugurado o Cemitério Municipal de Diadema pelo prefeito Evandro Caiaffa Esquivel e na presença do bispo diocesano, dom Jorge Marcos de Oliveira, que benzeu as instalações.

Hoje

Dia da Esperança e Dia das Devoluções, com os sonetos do blog Recanto das Letras, de autoria de Gilson Lira, de Rondonópolis (Mato Grosso):

Hoje em todas as nações é dia das Devoluções.

SILVESTRE I.

Papa durante 21 anos. Faleceu no ano 335

Municípios Brasileiros

Celebram aniversário neste último dia do ano: Altair e Santa Cruz da Esperança.