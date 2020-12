Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda adotam cachorro: Novo integrante canino

25/12/2020 | 12:10



O cantor Zezé Di Camargo e a noiva Graciele Lacerda adotaram um animal de estimação! Graciele publicou no Instagram uma foto com Scooby, o novo mascote da família, e escreveu:

Oi Pessoal!!! Eu sou o Scooby, o novo integrante canino da família Camargo Lacerda! Caracas, eu ganhei uma casa enorme, com vários irmãos de quatro patas, estou amarradão na minha nova família.

A influenciadora também escreveu como é a interação dela e de Zezé Di Camargo com Scooby. Em nome do pet, Zezé e Graciele foram chamados de pai e mãe:

Só acho a minha mãe, Graciele, meio estranha, ela fica me apertando o tempo todo e fala comigo com uma voz de criança. Já o meu pai, Zezé Di Camargo, é tranquilão, ele gosta mesmo é de deitar comigo na rede lá na varanda. Acho que me dei bem, viu.

Zezé Di Camargo se separou de Zilu Camargo em 2014, após 32 anos de relacionamento, e, desde então, vive com Graciele. Recentemente, Zezé perdeu o pai e estava se sentindo muito triste e para baixo. O cachorrinho novo deve ajudar nisso, né?