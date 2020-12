Thaeme Mariôto assume que está tentando ter um novo bebê

25/12/2020 | 12:10



Thaeme e Thiago tiraram um tempinho da sua agenda para uma conversinha rápida e de cara já comentaram como está sendo esse momento tão difícil e diferente durante a pandemia do novo coronavírus, que todos os músicos tiveram que alterar os seus planejamentos para passar a fazer shows por meio de uma live. Afinal, o distanciamento social foi imposto para as pessoas tomarem cuidado para não serem contaminados, sendo assim, os shows acabaram sendo suspensos.

- Com toda certeza a gente sentiu muito, mudou totalmente. Foi um misto de emoções para a gente porque, ao mesmo tempo que estávamos felizes em enxergar uma luz no fim do túnel, de ter uma esperança de que o nosso trabalho poderia ser retomado, nossa equipe não estava (e não está) trabalhando, e tem milhões de pessoas que dependem de eventos que não estão trabalhando e estão passando muitas dificuldades. Enxergamos como algo positivo, como uma esperança. As lives vieram para levarmos alegria através da nossa música e para poder cooperar para o momento que estava todo mundo em casa, entediado e precisando realmente se cuidar. Mas, ao mesmo tempo, dá aquele misto de tristeza por não poder fazer da maneira que a gente mais gosta. Claro que mudou e claro que a gente sentiu. E a gente torce para que essa vacina chegue o mais rápido possível, ao maior número de pessoas, para que a gente possa voltar a fazer o que a gente ama com total segurança para todos, comentou Thaeme.

E a gente não tem nem noção como é o processo criativo para os artistas na hora de compor uma música, e a dupla comentou como é esse processo e o que mudou longe dos palcos.

- Pra mim, em qualquer lugar que você se inspire. Seja observando outras pessoas, acontecendo algum fato no meio de uma balada... A gente faz a música lá na hora. Acho que não tem um lugar específico, ou ter que estar no silêncio. É a inspiração do momento mesmo. O processo criativo agora na pandemia caiu um pouco. Fiquei um pouco baqueado, triste pela falta de shows. Acho que a gente fica muito mais criativo quando estamos em movimento, na estrada, junto com as pessoas. Agora, sem saber quando as coisas vão voltar do jeito que eram, no meu caso, fiquei mais quieto, mais pensativo e não consegui desenvolver muita coisa dessa parte criativa, revelou Thiago.

Apesar da situação difícil do pais, as relações dentro de casa acabaram intensificando cada vez! E Thaeme, que está passando mais tempo também dentro de casa, foi questionada se além de Liz, ela não quer um novo bebê para alegrar ainda mais a família.

- Além da Liz eu penso sim em ter um novo bebê. Por um tempo, pensamos em não ter por conta da pandemia, aí depois eu mudei de ideia começamos a tentar novamente. E agora estamos nas tentativas. Nem tudo acontece exatamente na hora que a gente quer, mas virá na hora certa. Não estamos nos cobrando muito para que isso aconteça rápido, só queremos que um dia aconteça. Então que venha na hora certa, na hora de Deus, para completar nossa família, disse a cantora.

Thaeme e Thiago aproveitaram ainda a entrevista para comentar o que realmente desejam para o ano de 2021.

- Eu pediria, muita saúde, muito amor e muita prosperidade. Que é o que todos nós vamos precisar em 2021, já que 2020 foi um ano de muitos aprendizados, mas, infelizmente, de pouca prosperidade para grande maioria das pessoas, principalmente para todos aqueles que trabalham com eventos. Precisamos muito voltar a trabalhar. Então, que todos nós tenhamos saúde e amor para lidar com as situações adversas da vida, e que a gente tenha prosperidade, contou Thaeme.

Thiago foi pela mesma linha da cantora e demonstrou que quer voltar com a sua rotina e voltar a trabalhar normalmente.

- Pediria para o coronavírus ir embora, porque já estamos cansados da visita dele (risos). Já deu o tempo dele aqui, queremos voltar a trabalhar. Pediria também muita saúde para todas as pessoas do mundo, para que tudo possa voltar ao normal e para que a gente possa trabalhar tranquilo. Que Deus abençoe todos e que a gente possa se encontrar muito em 2021.

