A dois pontos do G-4, técnico Felipe Conceição elogia elenco do Guarani

25/12/2020 | 11:33



Felipe Conceição é o grande responsável pelo fato de o Guarani deixar a zona de rebaixamento e colar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador, porém, prefere enaltecer a entrega dos jogadores desde a sua chegada.

"O sentimento é de orgulho e admiração. Eu sempre elogio a entrega deles, o nível de concentração de buscar melhorar. Sou um cara chato na cobrança, na exigência. Não é fácil me aturar e eles estão de parabéns pela paciência, por sempre querer melhorar, crescer", elogiou o treinador.

A vitória no confronto direto sobre o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, na quarta-feira, em São Luis, foi comemorada por Felipe Conceição. O resultado deixou o Guarani a apenas dois pontos do Juventude, quarto colocado.

"Foi uma grande vitória. Estamos mantendo uma consistência grande e pontuando bastante. Somos os líderes do returno. É de se comemorar essa caminhada. Estamos construindo muitas coisas, e me deixa feliz de ver o Guarani cada vez mais forte", finalizou Conceição.

Na sexta colocação, com 47 pontos, o Guarani volta a campo só no dia 2 de janeiro de 2021, quando recebe o vice-líder América-MG, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 32º rodada.